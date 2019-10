Czy wiesz, kim jest pokolenie Z? Nie masz pojęcia. Oto 5 dowodów

Myślisz, że rozumiesz zetki? Oto dowody na to, że być może nie do końca • Fot. Unsplash / frankie cordoba

soby urodzone pomiędzy 1995 a 2012 rokiem - dla wielu “dorosłych” jest to jedyna informacja o pokoleniu “Z”, jaką mogą się pochwalić (albo i nie mogą, bo dokładne ramy czasowe poda pewnie niewielu). To o wiele za mało, zwłaszcza w przypadku tych, którzy zawodowo działają w marketingu lub reklamie.Ludzie mediów i reklamy pokoleniowy orzech do zgryzienia mają tym twardszy, że “zetki” są maksymalnie skoncentrowane na sobie: swoich zainteresowaniach i swoich kanałach komunikacji, z których większość powstała na tyle niedawno, że “starsi” użytkownicy (i mowa tu nawet o millenialsach) nie zdążyli ich pojawienie się nawet odnotować.Myślisz, że nie jest tak źle? Że przecież młodzi muszą korzystać z Facebooka albo oglądać filmy na YouTube, więc aby do nich dotrzeć, wystarczy odpalić któryś ze wspomnianych kanałów? Oto dowody na to, jak bardzo się mylisz:Albo nawet jeśli zdarzyło ci się obejrzeć jakąś rozgrywkę, streamowaną na tej platformie, to i tak “nie rozumiesz jej fenomenu”. A kluczem do serc “zetek” jest zrozumienie, jak ważną częścią ich życia są gry.- W ostatnich latach kandydatem na kluczowy obszar do spozycjonowania się pod młodych stał się gaming - twierdzi Piotr Bombol, CEO Gameset, ale, jak dodają Julia Mardeusz, social media manager w Coca-Cola oraz Alicja Gołębiewska, senior communications planner w Mediacom, reklamy muszą być dostosowane do konkretnych typów graczy:- Firmy muszą nauczyć się wymyślać formaty rozrywkowe tak, aby nie tylko hardcorowi fani e-sportu byli zainteresowani naszym kontentemA to nieprawda. “Zetki” nie znoszą reklam, a do wyłączenia adblocka w przegladarce mógłby ich skłonić… Nie, nie ma takiej rzeczy. Jak każde młode pokolenie, nie znoszą, kiedy mówi się im, co mają robić i dotyczy to również robienia zakupów.- Przedstawiciele pokolenia Z mają swoje strategie unikania reklam. Co nie znaczy, że reklamodawcy nie mają narzędzi, aby z reklamą do nich dotrzeć. Trzeba mówić tak, aby zetki chciały słuchać - twierdzi Lucyna Koba, business development director w Gemius.Może i wielu millenialsów nie ma telewizorów, może rzeczywiście wolą oglądać Netflixa czy HBO GO na tabletach, ewentualnie rzucając obraz na ścianę w sypialni z projektora, ale badania pokazują, że zetki mają do telewizji sentyment. To, że dzielą swoją uwagę, nie zawsze po równo, pomiędzy wszystkie dostępne kanały dystrybucji treści, to już inna sprawa.– Żyjemy w czasach wideoszoku, w erze przekleństwa obfitości. O tę samą uwagę walczą dzisiaj TV, laptop i smartfon. Młodzi spędzają coraz więcej czasu wpatrzeni w ekrany smartfonów. A czy młodzi oglądają jeszcze telewizję? Badania „Świat Młodych” i „Video Love Story” zrealizowane przez firmę IQS pokazują, że tak – komentuje Michał Kot, new business director, IQS.Przegięty Mini Playback Show - można pomyśleć przeglądając TikToka. W tym szaleństwie jest jednak metoda, którą trzeba zrozumieć, jeśli chce się skutecznie docierać do “zetek”. Jak to zrobić? Przyglądać się, bo pierwsze analizy na temat polskiego TikToka już istnieją.– Kim jest polski TikToker? Na to pytanie można już odpowiedzieć na podstawie najnowszych badań o o polskich userach. Najlesza strategia reklamowania marek na Tiktoku? Postawić na twórców. Ciekawych przykładów kampanii przeprowadzonych na TikToku i działań influenserskich u nas nie brakuje – twierdzi Marta Zarosa, head of social audience w Open Mobi.Zetki da się rozszyfrować – wymaga to sporo wysiłku, ale nie jest niemożliwe. Jedną z najlepszych okazji, aby dowiedzieć się, jak dotrzeć do ludzi, którzy w 2020 roku będą stanowić 40 proc. wszystkich konsumentów, jest konferencji MMP Insight Day „Młoda generacja – gaming, streaming, marki, social media”.Spotkanie, na którym pojawią się wszyscy eksperci, których wcześniej cytowaliśmy, odbędzie się już 23 października w Warszawie. Organizatorem konferencji jest magazyn „Media Marketing Polska" (VFP Communications).– Marketerzy na ogół nie grają w „Fortnite", nie korzystają z TikToka i Twitcha, nie używają smartfonów Xiaomi. Nie fascynują się też elektrycznymi hulajnogami i dronami. Zrozumienie i dotarcie do pokolenia Y i Z to wyzwanie dla marek, ale także skomplikowane zadanie dla mediów i twórców treści – mówi Tomasz Wygnański, redaktor naczelny „MMP”.– Na konferencji MMP Insight Day chcemy popatrzeć na młodych konsumentów z szerokiej perspektywy. Chcemy poznać ich pasje, dowiedzieć się, jak spędzają czas, jak konsumują media i jakie marki wybierają – dodaje Wygnański.Szczegółowe informacje, pełną listę prelegentów znajdziecie na stronie Insight Day . Tam też kupicie bilety na wydarzenie.