Zabierzmy Jandzie internet. Wszystkim będzie lepiej bez jej hejtu [OPINIA]

Krystyna Janda nigdy nie gryzła się w język. Nie oznacza to jednak, że mamy ją oklaskiwać. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

nowej kadencji nie będzie Krystyny Pawłowicz. Nie zastępujmy jej Krystyną Jandą.

"Uważam że ilość nienawiści wylanej w Internecie na panią Olgę Tokarczuk po nagrodzie Nobla jest hańbą dla nas wszystkich" – napisała na Facebooku Krystyna Janda."Na PiS głosowało 8 mln ludzi, po tym jak PiS rozdał 100 mld zł socjalu w postaci różnych plusów, czyli jeden głos kosztował 12500 zł. PiS rządzi 1428 dni czyli za jedną dobę PiS zapłacił 8 zł 75 gr swojemu wyborcy. Firma Sedlak&Sedlak podaje, że za noc z prostytutką w Warszawie trzeba zapłacić średnio 2256 zł" – napisała również Krystyna Janda.



Tego samego dnia. Dwa dni wcześniej recytowała zaś wzniosłą, godnościową poezję Wisławy Szymborskiej na wieczorze wyborców "Gazety Wyborczej".

Krystyna Janda recytuje "Gawędę o miłości ziemi ojczystej" Wisławy Szymborskiej w czasie wieczoru wyborców 13 października. • Fot. zrzut ekranu z Wyborcza.pl

Mem (?) o prostytutkach to nie pierwszy taki hejterski wpis tej genialnej aktorki i uznanej reżyserki. Po majowej porażce opozycji w eurowyborach zamieściła na swoim Facebooku rysunek, na którym kobieta w chustce na głowie klęka przed mężczyzną wymachującym jej pieniędzmi pod nosem.Oba wpisy zostały w reakcji na krytykę usunięte, ale kolejne to tylko kwestia czasu. Zresztą w ostatnich godzinach aktorka udostępniła mem z sentencją: "Nie przeraża mnie wygrana PiS. Przeraża mnie, że żyję wśród ich wyborców".Zmiany więc tu nie będzie. Zmienić się jednak może natomiast nasze podejście do Krystyny Jandy i innych aktorów/reżyserów o podobnym widzeniu świata.Czas odpowiedzieć sobie na proste pytanie, czy pani Janda jest najlepszym możliwym uosobieniem ideałów tolerancyjnej, wolnej Polski? Czy pani Janda nadaje się na "naszego wspaniałego aktora-aktywistę", jak nazywa ją "Gazeta Wyborcza"? Czy odnowiona, szykująca się do wyborów prezydenckich opozycja, potrzebuje takich akurat autorytetów? Czy nie czas, żeby Krystynie Jandzie "zabrać internet" i przestać podawać jej myśli dalej? Tym bardziej, że do Sejmu dostało się 10 naprawdę genialnych kobiet i to im raczej powinniśmy udostępniać naszą uwagę.Zaraz pojawi się kontrargument, żeby broń Boże, nie gryźć się w język przed PiS-owcem, bo "oni" nie mają wobec nas hamulców. Że nie możemy łamać wspólnego frontu demokratów, bo Kaczyński tylko zaciera łapki. A poza tym "oni" ciągle nas obrażają, a przecież u Jandy to był tylko taki happening, którego Gombrowicz by się nie powstydził.Tymczasem ja tu do obrażania PiS-owców nawet nie doszedłem.Bo hejterskie wypowiedzi Krystyny Jandy w pierwszej kolejności obrażają nas wszystkich.