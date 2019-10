Pierwsza ofiara śmiertelna zamieszek w Katalonii. Nie żyje francuski turysta

W wielu miastach Katalonii trwają regularne walki między separatystami a policją. • Fot. screen / Reuters

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Barcelonie i innych dużych miastach tej części Hiszpanii trwają protesty po tym, jak skazano na kary więzienia separatystycznych działaczy katalońskich. Dochodzi do starć z policją. W wyniku zamieszek zmarł turysta z Francji. Liczba rannych w starciach to co najmniej 150 osób. Zamieszki trwają już od poniedziałku . Są one reakcją na wyrok Sądu Najwyższego Hiszpanii, który skazał działaczy na rzecz autonomii Katalonii na kary od 9 do 13 lat więzienia za "podburzanie do niepokojów podczas referendum niepodległościowego w 2017 r.".Separatyści wyszli na ulice Barcelony , Tarragony, Sabadell i wielu innych miast. Policja część demonstrantów rozpędziła przy użyciu siły. Strzelano do manifestantów z broni gładkolufowej.Protestujący zablokowali lotnisko El Prat na południe od Barcelony. To właśnie tam miało miejsce tragiczne wydarzenie. Jeden z turystów, 65-letni obywatel Francji dostał ataku serca, gdy próbował przedostać się z terminala lotniska do miasta. W tym czasie trwały starcia separatystów z policją i nie było jak udzielić mu specjalistycznej pomocy medycznej.Choć ostatecznie udało się go przetransportować go helikopterem do szpitala w L'Hospitalet de Llobregat, na pomoc było już za późno i turysta zmarł.źródło: thelocal.fr