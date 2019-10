Trump ośmieszył się przy prezydencie Włoch. Mina tłumaczki mówi wszystko

Mina tłumaczki podczas spotkania prezydentów USA i Włoch była wymowna. • Fot. Twitter.com / @RustyBertrand

Bartosz Świderski

onald Trump zasłynął z tego, że jako prezydent USA zalicza mniejsze lub większe wpadki. Tym razem do zadziwiających sytuacji doszło podczas spotkania w Białym Domu z prezydentem Włoch. Sergio Mattarella słuchał rewelacji amerykańskiego przywódcy, ale najbardziej wymowna była mina tłumaczki.– Stany Zjednoczone i Włochy są związane wspólnym dziedzictwem kulturowym i politycznym, sięgającym tysięcy lat wstecz, aż do starożytnego Rzymu – powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej z prezydentem Włoch. Ta wypowiedź pojawiła się także na oficjalnych profilach społecznościowych Białego Domu.Przed konferencją podczas spotkania w Gabinecie Owalnym było równie ciekawie.Tłumaczka, która była obecna podczas spotkania prezydentów w Białym Domu, nie mogła się nadziwić, co publicznie wygłasza Trump. A przecież musiała przekazać dokładnie jego słowa. Jej minę szybko zauważyli internauci, którzy mieli okazję oglądać spotkanie przywódców.Nawiązanie do starożytnego Rzymu to bowiem nie wszystko. Niektórzy po wsłuchaniu się w słowa Trumpa wychwycili, że przekręcał on nazwisko swojego gościa. I zamiast "Mattarella" mówił... "Mozzarella".Całą konferencję z udziałem prezydentów oraz nagranie z ich spotkania w Gabinecie Owalnym można obejrzeć na kanale Białego Domu w serwisie YouTube.