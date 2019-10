Sukces akcji #ZabierzDzieckoNaWybory. Największa lekcja obywatelska dotarła do 2,5 mln ludzi!

Nawet 2,5 mln internautów trafiło na pozytywny wyborczy przekaz akcji #ZabierzDzieckoNaWybory. W akcji wzięli udział m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Dereszowska, Piotr Głowacki i Jarosław Kuźniar. • Fot. Instagram/#ZabierzDzieckoNaWybory

omysł był prosty: w weekend wyborczy zadeklaruj, że robisz rodzinną lekcję obywatelską i idziesz z dzieckiem na wybory, bo młodzi najlepiej uczą się przez dobry przykład. Tak zorganizowaliśmy lekcję WOS, która dzięki wsparciu zaangażowanych rodziców dotarła do 2,5 mln internautów. To aż o milion więcej niż w pierwszej edycji podczas wyborów europejskich.– Kto już był głosować⁉️ Napiszcie mi, proszę, czy wybory są również dla Was ważne i czy traktujecie je jako przywilej i zaszczyt – napisała w wyborczą niedzielę aktorka Natalia Klimas zbierając ponad 5 tys. lajków i dając przykład 70 tysiącom swoich fanów na Instagramie.– Zabierz dziecko na wybory nawet nie uczesane!!! – wzywała Karolina Ferenstein-Kraśko.– Ja uczę swoje dzieci czym jest patriotyzm, demokracja, jak możemy korzystać ze swojego prawa do stanowienia. Przykład idzie z góry #ZabierzDzieckoNaWybory – zachęcała z kolei Katarzyna Zielińska.Cytujemy tu gwiazdy, ale to była akcja nas wszystkich. Przez cały weekend internautki i internauci wrzucali swoje deklaracje wzajemnie nakręcając się w dawaniu dobrego przykładu dzieciom.– Ja zabieram całą trójkę. Hymn znają, uwielbiają wywieszać flagę przed domem, więc czas im pokazać następny krok! – pisała instagramerka alirra – Jeszcze nie głosuje ale wie że to coś ważnego... kot [pluszowy - red.] też musiał iść – dodawała ewushiia Efekt przerósł nasze, wydawałoby się, wygórowane oczekiwania. Wszystkie posty uczestników według platformy Unamo zebrały łącznie 120 tys. polubień i mogły dotrzeć nawet do 2,5 mln Polaków przyczyniając się też do gigantycznej jak na polskie warunki frekwencji 61 proc.To super, że nasze dzieci mają z kogo brać przykład również w sprawach obywatelskich. Możemy sobie wszyscy pogratulować i... widzimy się przy kolejnych wyborach:)