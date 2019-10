Gdańsk z prestiżową nagrodą. Miasto rządzone przez Dulkiewicz dostanie 50 tys. euro

Aleksandra Dulkiewicz odbierze dla Gdańska prestiżową nagrodę. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

dańsk od dawna uważany jest za ostoję polskiej demokracji. Teraz miasto zostało docenione z tego tytułu przez kapitułę Nagrody Księżnej Asturii, która wyróżniła Gdańsk w kategorii Zgoda. Nagrodę w imieniu miasta odbierze w piątek prezydent Aleksandra Dulkiewicz.Gala przyznania nagród Księżnej Asturii , zwanej "hiszpańskim Noblem" odbędzie się w Oviedo, stolicy jednej z 17 autonomicznych wspólnot Hiszpanii – Asturii. W uroczystości uczestniczyć będzie król i królowa Hiszpanii. W tym roku w kategorii zgoda został wyróżniony Gdańsk.Nagrodę odbierze w imieniu miasta i mieszkańców prezydent Aleksandra Dulkiewicz . W uzasadnieniu decyzji jury czytamy, że nagroda przyznana została Gdańskowi ponieważ "przeszłość i teraźniejszość w Gdańsku to wrażliwość na solidarność, obronę wolności oraz praw człowieka, a także ochronę pokoju".Laureaci nagrody Księżnej Asturii dostają statuetkę oraz 50 tysięcy euro. Prezydent Gdańska już wie, co zrobi z pieniędzmi. – O tym na jaki cel zostanie przeznaczona nagroda zdecydujemy wszyscy, gdańszczanki i gdańszczanie. Zorganizujemy internetowe głosowanie dla mieszkańców, będzie można wybierać z kilku propozycji – powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.Gdańsk jest drugim miastem (po Berlinie), które otrzymało "hiszpańskiego Nobla" w historii jego przyznawania sięgającej 1981 roku. Po raz pierwszy też nagroda w dziedzinie "Zgoda między narodami" trafi do Polski. Wcześniej statuetka powędrowała na konto m.in.Unii Europejskiej, fundacja SOS Wioski Dziecięce, Instytutu Yad Vashem, UNICEF, J.K Rowling czy Stephena Hawkinga.źródło: Gdansk.pl