O tym romansie wiedziało niewielu. David Bowie spotykał się z polską piosenkarką

Bowie spotykał się z Polką przed wydaniem drugiego albumu zatytułowanego "Space Oddity".

avid Bowie był znany z dość bujnego życia towarzyskiego. Jak się okazało, brytyjski muzyk romansował także z polską artystką – Adą Rusowicz. Para poznała się na Malcie. Ich romans nie trwał jednak zbyt długo – podaje tygodnik "Na żywo".Rusowicz i Bowie poznali się w 1968 roku, gdy oboje uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki na Malcie. Piosenkarka leczyła tam złamane serce po romansie z Czesławem Niemenem . Brytyjczyk od samego początku był zafascynowany Polką. "Zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Ona na chwilę zapomniała o rozterkach serca" – czytamy w gazecie cytowanej przez "Fakt".David Bowie też przechodził wówczas trudny okres w swoim życiu – jego ojciec zmagał się bowiem ze śmiertelną chorobą.Piosenkarz był do tego stopnia zaintrygowany Rusowicz, że zdołał ją nawet przemycić na okręt USS Saratoga, gdzie dawał solowy koncert. Potem zapraszał ją też do Londynu.Romans obu artystów skończył się, gdy ojciec wokalisty zmarł. Bowie pogrążył się wtedy w głębokiej depresji, a Ada Rusowicz wróciła do Polski. Tam związała się z Wojciechem Kordą, z którym miała dwójkę dzieci: Anię i Bartka.Przypomnijmy, że David Bowie romansował z Marianne Faithfull, Susan Sarandon, a nawet z Mickiem Jaggerem. Ostatecznie wziął ślub z amerykańską modelką somalijskiego pochodzenia – Iman Mohamed Abdulmajid. Był z nią aż do swojej śmierci w 2016 roku.źródło: "Fakt"