Zła wiadomość dla kibiców. Przez zamieszki w Katalonii przełożono El Clasico

rzez zamieszki w Katalonii mecz FC Barcelona – Real Madryt został przełożony. El Clasico miało się odbyć 26 października o godz. 13:00, ale hiszpańska federacja piłkarska już szuka nowego terminu. Na razie nie wiadomo, kiedy mecz zostanie rozegrany.Wybór nowego terminu wcale nie jest prosty ze względu na napięty terminarz. Poza tym, zyski z reklam muszą się zgadzać, więc data i godzina rozpoczęcia spotkania nie mogą być przypadkowe.Na razie mówi się, że prawdopodobny termin to 7 grudnia. Wtedy Barcelona ma zaplanowany mecz z Realem Majorka, a Real Madryt z Espanyolem Barcelona, jednak być może uda się je przełożyć. Takie rozwiązanie sugerują władze La Liga. Hiszpańska federacja zaapelowała do klubów i działaczy ligi, by nowy termin El Clasico ogłosić najpóźniej 21 października.Decyzja o zmianie terminu meczu FC Barcelona – Real to efekt zamieszek, które w ostatnich dniach miały miejsce w Barcelonie oraz innych katalońskich miastach. Starcia na ulicach zaczęły się po ogłoszonych wyrokach więzienia, jakie otrzymali przywódcy separatystów. W wyniku starć z policją ucierpiało wiele osób.Sytuacja cały czas jest bardzo napięta, o czym w rozmowie z naTemat opowiedziała Alicja Grocholska, właścicielka portalu PoloniaBarcelona.pl. – W piątek będzie najgorzej. Z czterech prowincji wokół Barcelony wyruszyło już 10 tys. ludzi. W sześciu kolumnach idą w stronę miasta – wyjaśniała.