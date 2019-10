Anna Lewandowska znowu to zrobiła. Jej banalny przepis na "wodę mojito" rozkłada na łopatki

Anna Lewandowska potrafi nas zaskoczyć. Jej przepisy robią furorę w internecie • Fot. Instagram.com/annalewandowskahpba/

nna Lewandowska jest znaną trenerką i spotsmenką. W ostatnim czasie jest o niej głośno w internecie także za sprawą, powiedzmy, niecodziennych przepisów. Po "pomidorkach z cebulą" przyszedł czas na banalną "wodę mojito".Anna Lewandowska wrzuca w swojej aplikacji do ćwiczeń nie tylko porady dotyczące treningu, ale i przepisy. Większość jest złożona i nie wzbudza nadmiernej reakcji fanów. Furorę w sieci jednak robią te najprostsze, które wydawać by się mogło, nie potrzebują żadnego tłumaczenia.Ostatnio furorę w internecie zrobił jej przepis na "pomidorki z cebulką" . "Składniki: pomidor, cebula, sól, pieprz czarny, zioła prowansalskie. Pomidory pokrój w ósemki. Cebulę drobno posiekaj. Wszystkie składniki wymieszaj" – i tyle.Niedawno podzieliła się kolejnymi przepisami. Wśród nich jest "woda mojito". Oto, jak możną ją przygotować: "Składniki: woda, sok z limonki, Mięta świeże liście. Przygotowanie: wodę połącz z miętą i limonką" - i już!"Woda mojito to jakiś żart?" – zapytała internautka. Szybko otrzymała odpowiedź od samej Anny Lewandowskiej: "Nieee".