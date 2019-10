Julia Wieniawa pokazała się bez makijażu. Fani nie dowierzają: "Kogo chcesz okłamać?"

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia • Fot. Instagram.com/juliawieniawa/

Bartosz Świderski

ktorka znana z takich seriali, jak "Rodzinka.pl" i "Zawsze warto" oraz gwiazda Instagrama wystąpiła w okładkowej sesji magazynu. Na swoim profilu zdradziła, że zaprezentowała się w naturalnej stylizacji. I wywołała tym samym burzę."Tę okładkę kieruję głównie do dziewczyn. To dla Was po raz pierwszy w życiu nie miałam nawet grama makijażu na sesji okładkowej" – napisała Wienienia na Instagramie. Tak skomentowała swoje zdjęcie do magazynu. Fanki są zachwycone swoją idolką, ale niektóre nie dowierzają w to, że aktorka jest na zdjęciu zupełnie bez make-upu."Przecież widać, że masz makijaż. Ewidentnie pomalowane usta i powieki. Kogo chcesz okłamać?" – napisała jedna. "Ani grama? Widziałam relacje, miałaś coś na oczach, laminowanie rzęs, rozświetlasz, fryzjer układał włosy. Więc nie okłamuj Nas. Młodych dziewczyn" – dodała druga internautka..W końcu głos zabrała też sama celebrytka. "A cienie na powiekach i tusz na rzęsach jest czy nie?" – napisała jedna z internautek. Wieniawa odpowiedziała jej przecząco: "Nie ma". W kolejnych komentarzach przeczytamy, że miała tylko ułożone włosy, położony na twarz krem i wazelinę nawilżającą na usta.