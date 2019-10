Dlaczego faceci w Polsce stracili ochotę na seks? Powodów jest mnóstwo, ale jeden najważniejszy

Coraz mniej mężczyzn w Polsce uprawia seks. Dlaczego tak jest? Jeden powód jest najważniejszy. Przeczytamy o tym w najnowszym numerze "Newsweeka". • Fot. 123RF/zdjęcie seryjne

wymówkach mężczyzn, którzy stracili ochotę na seks, czytamy w najnowszym numerze "Newsweeka". Według dziennikarzy tygodnika uciekają się oni do rozmaitych figur retorycznych, by wyjaśnić partnerkom brak gotowości do współżycia.

W poniedziałek panowie są zmęczeni , we wtorek źle się czują, w środę udają, że zasypiają przy serialu. I tak prawie co dzień. Dlaczego?Badania mówią, że mężczyźni w Polsce uprawiają coraz mniej seksu. Seksualna abstynencja dotyczy już jednej trzeciej facetów. I to nie tylko polski trend. W USA 30 proc. Amerykanów poniżej 30. roku życia w ogóle rezygnuje ze współżycia. To dwa razy więcej niż 10 lat temu.



Bohater tekstu "Newsweeka" ma 40 lat i żadnych problemów zdrowotnych. Badania w normie, mało pije, nie pali, biega trzy razy w tygodniu. Jego młodsza o 10 lat partnerka Kasia jest najpiękniejszą kobietą, z jaką był.



Po urodzeniu dziecka biust Kasi nie opadł nawet o centymetr. Kasia nie interesuje się innymi facetami. Wszyscy kumple zazdroszczą Łukaszowi. A jednak rok po tym, jak na świat przyszła Franka i pięć lat po tym, jak poznali się z Kasią, Łukasz stracił ochotę na seks. Ze statystyk, które prowadzi, wynika, że seksu jest coraz mniej. Był raz w tygodniu, potem raz na dwa tygodnie, później raz na trzy. Tendencja jest ostro spadkowa. Coraz częściej musi udawać przed Kaśką, że zasypia. Po to, by nie wydało się, że nie ma ochoty na współżycie.



A jednak gdy tylko Kasia wychodzi, seks wraca do Łukasza. Odpala Pornhuba, stare filmiki z byłymi partnerkami poukrywane na twardym dysku komputera. Czuje się tak, jakby zdradzał partnerkę. Onanizuje się kilka razy dziennie, marzy o byciu z kimś innym. Takich jak Łukasz jest w Polsce wielu. Skąd ich problemy?Wyjaśnia to w rozmowie z tygodnikiem Andrzej Gryżewski, seksuolog i psychoterapeuta. – Na ośmiu moich dzisiejszych pacjentów aż pięciu przyszło, bo nie chciało współżyć z partnerką i skończyły im się wymówki – mówi.Powodów ma być kilkadziesiąt. Czasem partnerka nie wygląda jak kiedyś: przytyła, pojawiły się zmiany skórne, cellulit. Ale jedną z najczęstszych przyczyn jest chęć kontroli nad partnerką.– Mężczyźni chcą się czuć akceptowani. A tymczasem słyszą, że powinni posprzątać, przyłożyć się do wychowania dzieci, organizować wspólny wypoczynek. Wielu mężczyzn czuje, że się ich zaszczuwa, nawet jeśli kobieta raz czy dwa razy w tygodniu zwróci im na coś uwagę. Szukają jakiegoś bastionu wolności. Najczęściej tym bastionem jest seks. Odmawiając partnerce seksu, czują, że mają siłę, że są sprawczy i to oni rządzą seksem. Czują moc, zarządzają ważną dla kogoś potrzebą – tłumaczy Gryżewski.– A sami wybierają masturbację, pornografię. Samych siebie ograbiają z seksu, ale mają potężne korzyści wtórne z problemu. Sterują partnerką, mówią: musisz być bardziej miła, spokojna, musisz mnie uwodzić, inicjować seks – dodaje seksuolog.Więcej czytaj w poniedziałkowym numerze "Newsweeka" braku seksu we współczesnych związkach pisał także w naTemat Bartosz Godziński. Zdaniem naszego dziennikarza pogląd, że to kobiety są winne łóżkowych kłopotów, to przestarzały stereotyp. Mężczyźni bowiem także miewają humory.