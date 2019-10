Makabryczny wypadek w Warszawie. Kierowca wjechał w mężczyznę, który prowadził wózek z dzieckiem

Do tragicznego wypadku doszło na warszawskich Bielanach. • Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

o godz. 14 w niedzielę samochód potrącił mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych. Mężczyzna prowadził wózek z dzieckiem. Mężczyzna zmarł, a dziecko w ciężkim stanie zostało przewiezione do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Sokratesa i Petofiego . BWM jechało ul. Sokratesa od Wisły w kierunku Bemowa. Jak relacjonował reporter tvnwarszawa.pl widać było, że wjechało w pieszego na przejściu z dużą siłą.– Po uderzeniu samochód obróciło i zatrzymał się odwrotnie do kierunku jazdy około 30 metrów za przejściem – mówił dziennikarz TVN Warszawa Lech Marcinczak. Przejście dla pieszych nie było wyposażone w sygnalizację świetlną. Okoliczności wypadku bada obecnie policja.BMW potrąciło pieszego, który mimo długo trwającej reanimacji zmarł. – Kierujący BMW potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy na Sokratesa z dzieckiem w wózku – potwierdził Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że pieszy nie żyje.źródło: TVN Warszawa