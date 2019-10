Zbliżający tydzień będzie niezwykły. Synoptycy zapowiadają rekordowe temperatury

Przed nami ostatnie ciepłe dni tej jesieni. Synoptycy przewidują rekordowe temperatury • Fot. Kamila Kotusz / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

iękne lato mamy tej jesieni. Pogoda nas szczególnie rozpieszcza w październiku. Kiedy wrzesień był stosunkowy chłodny, w tym miesiącu czekają nas jeszcze rekordowe temperatury.Według prognoz, kolejne dni będą wręcz gorące. Nasilenie ciepłej pogody w Europie Środkowo-Wschodniej. Temperatury mogą lokalnie dojść do 30 stopni Celsjusza - głosi nagłówek artykułu na portalu Severe Weather Europe. Synoptycy opisali dotychczasową pogodę jako "niezwykłą". Jednak od 21 do 26 października też mają wystąpić wyjątkowo wysokie temperatury - po południu będą oscylować pomiędzy 26 a nawet 29°C.Wszystko przez cyrkulację powietrza, która pozwoli dotrzeć do nas ciepłym podmuchom wiatru z południa. Najcieplej ma być na Bałkanach, ale i w Polsce nie będziemy mogli narzekać - cały rozpoczynający się tydzień ma być piękny i słoneczny. Temperatury będą o 12-16 °C wyższe niż zwykle dla tej pory roku. Szykują się zatem kolejne rekordy.Przypomnijmy, że w czerwcu padł historyczny rekord ciepła dla tego miesiąca w Polsce. Możliwe, że podobnie będzie z październikiem - maksymalne odnotowane temperatury wcześniej przekraczały 28 stopni Zimowa aura nastąpi, jak łatwo się domyślić, już w listopadzie. Synoptycy już zapowiedzieli pierwsze śniegi.