"Sprzedają jakieś g*wno". Wściekła Ewa Chodakowska twierdzi, że ją wykorzystano

Ktoś podszywa się pod Ewę Chodakowską i sprzedaje suplementy • Fot. Instagram.com/chodakowskaewa/

Bartosz Świderski

N

Screen z Instagram.com/chodakowskaewa/

Screen z Instagram.com/chodakowskaewa/

Screen z Instagram.com/chodakowskaewa/

ajpopularniejsza trenerka w Polsce ostrzega przed oszustami, którzy jej nazwiskiem firmują suplementy diety. – Muszę przyznać, że cwaniactwo na wysokim poziomie – przyznaje w relacji na Instagramie.– Ktoś się znowu pode mnie podszywa i wykorzystuje mój wizerunek, sprzedając jakieś g*wno, jakieś środki przyspieszające odchudzanie! Nie wierzę w żadne takie produkty. Jestem absolutnie temu przeciwna. Nie ma miejsca na to w mojej filozofii – tłumaczy na swoim Instastories.Chodzi o suplementy diety o nazwie Choco Lite. Chodakowska zapewnia, że nie ma nic wspólnego z tą firmą. – Bardzo sprytnie to reklamują. Jest pod to podpięty mój wywiad, a raczej rozmowa, która nigdy nie miała miejsca – dodaje celebrytka.– Nie godzę się na to. To jest zagranie poniżej pasa. Uważam to za totalne nieudacznictwo życiowe, żeby oszukiwać, żeby nie mieć pomysłu na siebie. Dziadostwo totalne, ale tych gnoi to nie rusza, zatem nie ma co dywagować na ten temat – mówi Chodakowska i zapowiada kroki prawne.To nie pierwsza celebrytka, której wizerunek został wykorzystany do internetowego oszustwa. Niedawno prawdziwą plagą były artykuły, w których m.in. pojawiał się nieprawdziwy komunikat, że Kuba Wojewódzki dorobił się milionów na krytowalutach