"Disco Relaks". Tutaj cofniesz się do lat 90. i zobaczysz największe skarby disco polo

"Niech żyje wolność, wolność i swoboda" – refren piosenki zespołu Boys można interpretować po prostu jako pochwałę hedonizmu, ale również jako jeden hymnów polskiej transformacji. Właśnie w takim duchu przygotowano pierwszą w Polsce wystawę o disco polo.

Ekspozycję zatytułowaną "Disco Relaks" możemy oglądać od 18 października w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Nie jest obszerna, bo zwiedzanie zajmie nam góra pół godziny, ale jest za to konkretna i każdemu przyprawi banana na twarzy. W gablotkach znajdziemy discopolowe perełki, obejrzymy klasyczne teledyski, a także poczytamy o całym kulturowym, społecznym, a także politycznym kontekście.



Wernisaż wystawy został zwieńczony afterparty przy akompaniamencie DJ Dziekana, który na żywo odgrywał discopolowe szlagiery. Jestem przekonany, że niezbyt często mury tego muzeum są świadkami takich wydarzeń. O wystawie "Disco relaks", którą możemy zwiedzać do 1 marca 2020 roku, rozmawiam z jednym z jej kuratorów: Bartoszem Wójcikiem.

To nie jest byle jakie muzeum - to Muzeum Etnograficzne. Etnografia zajmuje się nie tylko odległą przeszłością, ale i współczesnością. Jeśli nie będzie podążać za tym co się dzieje, szczególnie, że disco polo na wystawie śledzimy od ponad pół wieku, to nie będzie potrzeby na takie muzeum. A w ten sposób można też łączyć pokrewne elementy. Do naszej wystawy z utworami Bayer Full czy Shazzy dodaliśmy obrazy i rzeźby z kolekcji tego muzeum.Jeśli więc chodzi o etnografię, to nie jest to aż tak odważne. Odważne było z kolei zorganizowanie pierwszej takiej wystawy. Owszem, muzea pochylają się nad muzyką popularną, ale naznaczoną większym zrozumieniem niż disco polo. Np. hip hop i rock towarzyszą nam od lat, a ich istotność, autentyczność, walory artystyczne nigdy nie są podważane. Sprawa z disco polo jest bardziej skomplikowana.W latach 90. była już nazwa, wytwórnie, koncerty, konkurencja, duża sprzedaż, a wszystko było kreowane w pełni świadomie. Wcześniej muzyka popularna taka jak Tercet Ezgoptyczny, biesiada, przyśpiewki ludowe, czy tzw. muzyka chodnikowa, nie miały takiej marki i przemysłu. Za to nowoczesne disco polo, choć odwołuje się do dawnych wzorców, jest już bardzo szerokim spektrum muzyki tanecznej i elektronicznej.Było soundtrackiem, bo towarzyszyło tej transformacji. Oczywiście, po 1989 roku nastąpiła inflacja, rozwarstwienie społeczne, wykluczenie mas osób związanych z PGR-ami i inne trudności ekonomiczne, ale była też demokratyzacja technologiczna.Łatwiej można było kupić coraz tańsze keyboardy oraz coraz taniej można było wydawać płyty. Nadal istniał monopol studiów nagraniowych, ale pojawiły się też te mniejsze, prywatne. To dawało też szansę zespołom z mniejszych miejscowości, które miały garażowy start.Poza tym dużo ludzi działało wtedy w sposób amatorski. Było takie społeczne przyzwolenie na zrobienie czegoś ze swoim życiem, że trzeba wziąć je w swoje ręce, sprzedać produkt. Bycie członkiem zespołu discopolowego stało się zawodem na pełen etat - grupy grały nie tylko odświętnie w weekendy, ale w tygodniu ćwiczyły umiejętności i pisały piosenki. Powstała zupełnie nowa gałąź rynku muzycznego.Bardzo interesującym obiektem, mimo, że bardzo prostym, jest chociażby okładka pierwszej płyty kompaktowej zespołu Bayer Full, która jest zaangażowana społecznie. Nazywa się " Polski duch " i wygląda bardzo punkowo. Są na niej nagłówki z gazet, w których jest krytyka rządu, inflacji, polityki. Takei czegoś nie ma w mainstreamowym świecie disco polo. Tam zwykle panuje aura pozytywna, marzenia, pewne odrealnienie, utopia. To wspaniale, że coś takiego udało nam się też znaleźć.Na wystawie znajdziemy eksponaty z lat 60. do 90. To z tamtych dekad pochodzi dużo płyt winylowych i pocztówek dźwiękowych z jarmarcznymi lub modernistycznymi wzorami, a także kasety ze specyficzną szatą graficzną, która też była częścią całej kultury audiowizualnej.Generalnie wystawa "Disco relaks" opowiada dużo o "estetyce wzrokowej". Dlatego też pokazujemy niej dużo teledysków, które potraktowaliśmy jako video-arty. Są w nich zarówno technologie, jak i pomysły, czy scenografie, w które zaangażowani byli profesjonalni twórcy ze świata teatru i telewizji, którzy sobie w ten sposób dorabiali. Mam na myśli m.in. Barbarę Kędzierską, Antoniego Kopffa i Laco Adamíka.Teledyski też odnosiły się do zmian gospodarczych. Np. w klipie Shazzy do piosenki "Miłość i zdrada" została pokazana denominacja. Postacie schodzą ze starych banknotów, wśród nich jest Chopin i Moniuszko, a teledysk kończy się sceną, w której Shazza wychodzi pod rękę z Władysławem Jagiełło, który trafił na nowe banknoty. I tak, na wystawie mogliśmy pokazać stare banknoty w pięknej szacie graficznej Andrzeja Heidricha.Do wystawy włączyliśmy też wcześniej wspomniane elementy z Muzeum Etnograficznego jak obraz namalowany na szkle przedstawiający Marię Skłodowską-Curie, która również była na starym banknocie o nominale 20 tysięcy złotych. Ona też występuje w teledysku Shazzy.Tak, są prace Sebastiana Winklera, Bartosza Zimniaka, a także teledyski Gangu Śródmieście i Eurodanka, które nawiązują do dawnej estetyki i wchodzą z nią w dialog. Bardzo lubię też otwierający wystawę obraz "Pijaczki" Magdaleny Schummer , na którym bardzo dużo dzieje, pokazuje ten "lęk przed pustką", który również występuje w teledyskach i okładach płyt disco polo.Są też dwie książki, które ukazały się w ostatnich dwóch latach, i które pokazują jak istotne dla dojrzewania bohaterek była muzyka disco polo. Czasem nużyła i chciało się o niej zapomnieć, ale też nie chciała wyjść z głowy. I taka też jest ta wystawa, bo wiele osób wychodzi z niej nucąc pod nosem usłyszane piosenki.