W miejscu wypadku radnego PiS był monitoring. Ujawniono, dlaczego prawdopodobnie zginął

Wstępnie postępowanie ws. przyczyny śmierci Tomasza Jędrzejczaka prowadzone jest w kierunku braku udziału osób trzecich. • fot. Facebook / Tomasz Jędrzejczak

Śledczy dysponują nagraniem z monitoringu ze zdarzenia z udziałem radnego PiS Tomasza Jędrzejczaka – podała Wirtualna Polska. Z nagrania wynika, że do śmierci samorządowca nie przyczyniły się osoby trzecie.Tomasz Jędrzejczak prawdopodobnie uderzył głową o betonową skarpę będąc pod wpływem alkoholu i wpadł do Kanałku Czerniakowskiego – ustaliła WP w oparciu o nagrania – Śledczy prowadzą wstępnie postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Badane są wszystkie okoliczności zdarzenia z udziałem radnego. Ze wstępnych ustaleń mogę powiedzieć, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, a do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Mamy zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia, z którego wynika, że w zdarzeniu nie uczestniczyły inne osoby – powiedział portalowi Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.– Z relacji żony Izabeli J. wynika, że mąż po spożyciu alkoholu poszedł za potrzebą na drugą stronę ulicy, w kierunku Portu Czerniakowskiego. Natomiast ona sama pociągiem wróciła do domu w Głownie, w województwie łódzkim – dodał anonimowo śledczy znający kulisy sprawy. Następnego dnia kajakarze w Porcie Czerniakowskim zobaczyli zwłoki mężczyzny i powiadomili służby. Ciało radnego PiS Tomasza Jędrzejczaka wyłowiono z Wisły . Był 52-letnim samorządowcem z powiatu zgierskiego, szefem lokalnych struktur PiS, a także wiceszefem oddziału KRUS w Łodzi. śmierci działacza PiS poinformowały lokalne struktury partii . Przyczyny śmierci ustala policja pod nadzorem prokuratora. Początkowo rozważane były dwie wersje: zabójstwo oraz nieszczęśliwy wypadek.źródło: Wirtualna Polska