"Nauczyły mnie miłości, spokoju i wrażliwości". Kamil Bednarek w szczerych słowach o mamie i babci

amil Bednarek zdradził kim są najważniejsze kobiety w jego życiu. Wokalista tłumaczy, że dzięki mamie i babci wyniósł z domu najlepsze wartości, które ukształtowały go jako człowieka. Zawsze mógł i nadal może liczyć na ich wsparcie. Bardzo dobry kontakt ma również z siostrą. Cała rodzina jest jednym wielkim fan clubem artysty. Babcia zbiera wszystkie wycinki prasowe, z uwagą śledzi programy telewizyjne, w których występuje wnuk, i zapisuje daty i godziny emisji piosenek w radiu.Jakiś czas temu Kamil Bednarek opublikował na Instagramie wspólne zdjęciem z mamą, babcią oraz siostrą i napisał: „Najważniejsze kobiety w moim życiu. Bezcenne chwile z nimi, dzięki którym staję się silniejszy. Kocham Waaas”. Muzyk podkreśla, że są to wyjątkowe osoby, łączy go z nimi szczególna więź i niezwykle dużo im zawdzięcza.– Moja mama i moja babcia to są kobiety, które nauczyły mnie kochać, i to są dla mnie najważniejsze kobiety w życiu. I moja siostra też. Kocham je za wszystko, co dla mnie zrobiły. Moja mama jest po prostu aniołem, spokojem, nawet jak się denerwowałem, to zawsze mówiła: Kamil, spokojnie. Uczyła mnie takiego spokoju, wrażliwości i miłości. Nawet jak nie było najlepiej – ja z ubogiej rodziny pochodzę, więc ona nam dawała wszystko swoją miłością i to było super. Natomiast po tacie jestem zadziorny trochę, tylko tego nie widać po mnie, ale lubię walczyć o swoje, iść po swoje do celu. Więc to się tak połączyło – wrażliwość z zadziorem – mówi agencji Newseria Kamil Bednarek.źródło: Newseria