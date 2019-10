Jest nagranie z wypadku w Warszawie. Widać, z jakim impetem bmw wpadło w poślizg

BMW, które potrąciło 33-letniego mężczyznę, obróciło się. • Fot. Facebook.com / screen z brd24.pl

o tragedii na przejściu dla pieszych w Warszawie pojawiło się nagranie pokazujące, co działo się chwilę po wypadku. W materiale można zobaczyć bmw, które śmiertelnie potrąciło na pasach 33-letniego mężczyznę.Nagranie, które pokazuje, co działo się chwilę po wypadku na warszawskich Bielanach, opublikował na Facebooku portal brd24.pl.Przypomnijmy, że 31-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 33-latka przechodzącego przez przejście dla pieszych razem z żoną i dzieckiem w wózku, usłyszał zarzuty . Mężczyzna w rozmowie ze śledczymi przyznał też, że niewiele pamięta i dodał, że oślepiło go słońce. Z relacji świadków zdarzenia wynika , że 33-latek w ostatniej chwili zdążył wypchnąć na chodnik żonę i odsunąć wózek z 3-letnim synkiem. Dziecko wypadło z wózka i odniosło obrażenia, ale jego życiu nic nie zagraża.