Jest pierwszy sondaż po wyborach. Zwłaszcza Koalicja Obywatelska nie ma z czego się cieszyć

Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się zdecydowanie największym poparciem społecznym. Takie wnioski płyną z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

N

ajważniejsze siły polityczne tracą poparcie tuż po wyborach, choć polityczny krajobraz w Polsce raczej się nie zmienia. Takie wnioski płyną z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", który dziennik opublikował we wtorkowym wydaniu. Gdyby wybory odbyły się 18-19 października , wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 41,3 proc. – podaje "Rzeczpospolita". To mniej o ponad dwa punkty procentowe w stosunku do wyniku, który PiS uzyskało w wyborach parlamentarnych.Znacznie gorszy wynik w porównaniu z głosowaniem 13 października zanotowała Koalicja Obywatelska, na którą tuż po wyborach chciałoby głosować tylko 21,7 proc. wyborców – to mniej więcej pięć punktów procentowych różnicy. Najmniej w porównaniu z wyborami straciła Lewica, na którą głos chce oddać 12,3 proc. wyborców. Niespełna dwa punkty procentowe traci Koalicja Polska złożona z PSL i Kukiz'15. Poparcie dla niej deklaruje ponad 7,1 proc. wyborców. Na Konfederację chce zaś głosować 6,5 proc. badanych.Przypomnijmy, że wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43,59 proc. poparcia . Druga była Koalicja Obywatelska z poparciem 27,40 proc., na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z wynikiem 12,56 proc., a na czwartym PSL z rezultatem 8,55 proc. Do Sejmu weszła także Konfederacja z poparciem 6,81 proc.źródło: " Rzeczpospolita