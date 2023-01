nt_logo

11-letnia Jagoda spod Zakopanego odnaleziona. Policja ujawniła, co się z nią działo

W Nowy Rok media informowały o zaginięciu 11-letniej Jagody spod Zakopanego

Dziewczynka właśnie się znalazła. Odnaleziono ją w centrum Krakowa. Jest cała i zdrowa

Nowy Rok w miejscowości pod Zakopanem zaginęła 11-letnia Jagoda Cudzich-Bularz. Na szczęście dziewczynka już się znalazła, a policja podała szczegóły tego, co się z nią działo.

Przypomnijmy, że policja w Zakopanem informowała, że w niedzielę około godz. 5:00 z miejsca zamieszkania w Poroninie 11-latka wyszła i udała się w nieznanym kierunku. "Dziewczynka może posiadać przy sobie mały plecak. W chwili obecnej brak bardziej szczegółowych informacji" – informowała po południu w niedzielę policja.

Zaginięcie 11-latki spod Zakopanego

Jakiś czas później pojawił się drugi komunikat, w którym funkcjonariusze przekazali, że "sprawa rozwija się dynamicznie, a tatrzańscy policjanci uzyskują coraz więcej istotnych dla sprawy informacji".

Policja uszczegółowiła też wtedy informacje o jej wyglądzie. "Zaginiona ubrana była w czarną kurtkę, ciemne spodnie, na głowie miała założony jasny kaptur od bluzy. Możliwe, że w kolorze beżowym lub kremowym, ciemne buty z elementami odblaskowymi, sportowe, plecak marki adidas, od góry do połowy kremowy, dolna część szara" – podano.

W poniedziałek w związku z tym zaginięciem policja zorganizowała także konferencję prasową.

– Dziewczynka dojechała pociągiem do Krakowa i wyszła z dworca kolejowego. Staramy się zebrać jak najwięcej informacji, stąd nasz apel: ktokolwiek widział Jagodę w Krakowie, być może spotkał ją w sklepie, McDonaldzie, w tramwaju, w autobusie komunikacji miejskiej, na klatce schodowej - bardzo prosimy o kontakt z policją. Wszelkie informacje są dla nas niezwykle ważne. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że mamy do czynienia z ucieczką nieletniej z domu – mówił tego dnia rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Szczęśliwy finał poszukiwań

Wszystko to pomogło szybko odkryć, gdzie jest dziewczynka. "Zaginiona 11-letnia Jagoda z Poronina została odnaleziona tuż przed południem przez krakowskich i tatrzańskich policjantów w centrum Krakowa. W tej chwili policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zaginięcia Jagody. Na obecnym etapie ustaleń to jedyne informacje, jakie możemy teraz przekazać" – przekazała we wtorek po południu policja.

Funkcjonariusze przekazali także podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w tym, że dziewczynka się znalazła.

"Dziękujemy Wszystkim za tak liczne zaangażowanie się w poszukiwania Jagody. Szczególne podziękowania kierujemy do funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz pracowników spółki PKP IC za wzorową współpracę i okazaną pomoc w poszukiwaniach. Dziękujemy wszystkim, którzy udostępniali na swoich profilach post o poszukiwaniach, a zwłaszcza grupom poszukiwawczym" – podkreślili policjanci.