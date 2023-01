nt_logo

Wiadomo, kiedy Kaczyński ma wyjść ze szpitala. "Jest gotowy do walki"

Jarosław Kaczyński nie zwalnia, Ryszard Czarnecki miał przekazać w rozmowie z "SE", że polityka czeka objazd jeszcze 35 okręgów

Przypomnijmy, że prezes miał przejść zabieg wszczepienia endoprotezy kolana w Wojskowym Instytucie Medycznym

arosław Kaczyński przed Bożym Narodzeniem trafił do szpitala, gdzie przeszedł zaplanowaną operację. Prezes musiał spędzić tam cały okres świąt. Zabieg miał zakończyć się zgodnie z planem, a z nieoficjalnych informacji wynika, że prezes opuści szpital w środę 4 stycznia. I niemal od razu ma udać się na posiedzenie partii.

"Super Express" dowiedział się, że środa 4 stycznia ma być datą wyjścia prezesa ze szpitala. Zgodnie z tym, co anonimowy polityk przekazał gazecie: "Jarosław Kaczyński czuje się coraz lepiej i jest gotowy do walki o trzecią kadencję dla PiS".

Można powiedzieć, że lider Prawa i Sprawiedliwości jest gotowy do walki "w trybie natychmiastowym", bo już w dzień wyjścia ze szpitala ma udać się na posiedzenie partii. Wcześniej z gazetą rozmawiał Ryszard Czarnecki, który podkreślał, że to nie koniec tournée prezesa po Polsce.

Wyjaśniał, że pobyt Kaczyńskiego w szpitalu o niczym nie przesądza, a prezes uda się na objazd jeszcze 35 okręgów. – Za miesiąc ruszamy do boju z prezesem, aby wygrać po raz trzeci wybory parlamentarne – zapowiedział Ryszard Czarnecki.

Polityk podkreślał, że prezes zbierał siły do kontynuowania swojej politycznej kariery. – Jarosław Kaczyński się kurował, przechodził rehabilitację. [...] Wszystko po to, by w jak najlepszej formie i kondycji fizycznej ruszyć na przełomie stycznia i lutego do boju – mówił europoseł Czarnecki.

Prezes miał ciężko przejść zabieg, odwiedzał go Morawiecki

Jak dowiadujemy się z informacji podanych przez "SE", Jarosław Kaczyński w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie był odwiedzany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezes miał źle przejść operację, towarzyszył mu uporczywy ból. Sam zabieg trwał dwie godziny, potem musiał wspomagać się środkami przeciwbólowymi. – Poboli, poboli i przestanie. Choć muszę przyznać, że prezes ciężej zniósł teraz zabieg niż w grudniu 2019 roku. Bardziej go boli niż wtedy, ale jest twardy i da radę – miał powiedzieć informator ze środowiska PiS.

Faktem jest natomiast, że pobyt Kaczyńskiego w szpitalu przebiegł zgodnie z planem. Operacja, która sprawiła, że prezes spędził w szpitalu święta, sylwestra i Nowy Rok była planowana od dawna. Przewidywano również, że Kaczyński opuści placówkę w pierwszych dniach stycznia, a na przełomie stycznia i lutego na dobre powróci do pracy.

O planach Kaczyńskiego i kontynuacji jego tournée mówił przed operacją sekretarz PiS. W rozmowie z PAP Krzysztof Sobolewski podkreślał: "Prezes PiS do spotkań z sympatykami wróci na przełomie stycznia i lutego. Dotychczas prezesowi udało się odwiedzić 59 okręgów, zostało więc 35 do objechania".