nt_logo

Kwaśniewska usłyszała, że zaniedbuje męża. Dosadnie odpowiedziała internautce

A

Aleksandra Kwaśniewska bawiła się w sylwestra bez męża, Kuby Badacha

To nie spodobało się jednej z obserwatorek gwiazdy TVN Style. Oceniła, że prezenterka zaniedbuje męża

Córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich odpowiedziała hejterce na zarzuty

Internautka uderzyła w Aleksandrę Kwaśniewską. Porzuciła męża w sylwestra?

leksandra Kwaśniewska w życiu zawodowym spełnia się jako prowadząca program "Miasto Kobiet". Natomiast prywatnie od 10 lat jest żoną Kuby Badacha. Ostatnią sylwestrową noc dziennikarka spędziła z rodzicami. Jedna z internautek zarzuciła gwieździe TVN Style, że porzuciła męża. Prezenterka odpowiedziała dosadnie na zaczepkę.

Córka Kwaśniewskich w 2012 roku wzięła ślub z Kubą Badachem. Przez dłuższy czas nie zabiegała o atencję mediów. Nawet gdy nie udzielała się w sieci, to i tak jej życiem interesowało się wiele osób. W końcu Aleksandra wróciła do pracy w telewizji. Przypomnijmy, że od 2021 roku jest prowadzącą program "Miasto kobiet".

W sylwestrowy wieczór na instagramowym profilu Aleksandry Kwaśniewskiej zagościło zdjęcie z rodzicami. Widać na nim, jak gwiazda TVN Style w towarzystwie mamy Jolanty i taty Aleksandra świętuje wejście w 2023 rok, popijając szampana.

"No to co Dziubeńki? Byle był lepszy niż trzy poprzednie. Spędzam sylwestra z rodzicami. Nie rozwodzę się. Swoją drogą Kuba śpi od 22.00, ale jakby co wiecie to nie ode mnie" – taki opis załączyła do zdjęcia z rodzicami.

Niektórych obserwatorów dziennikarki zmartwiło to, że na fotografii brakuje jej męża, Kuby Badacha. Jedna z internautek mocno oburzyła się tym, że Kwaśniewska bawiła się w sylwestra bez ukochanego, sugerując, że poszedł w odstawkę. Dała do zrozumienia, że muzykowi należy współczuć takiej żony.

Gospodyni "Miasta Kobiet" nie pozostała obojętna na przytyk internautki. Nie porzuciła męża w sylwestra. Artysta miał zwyczajnie inne plany związane z pracą.

"Jak co roku? Pozostawiony? Biedny małżonek? No fascynujące doprawdy. Na nowy rok życzę co nieco wiary w wolną wolę, pragmatyzm i komunikację. A Kuba nie spędził z nami świąt przypadkiem? I nie poleciał na koncerty chwilę przed sylwestrem? Co pani wie na ten temat? Bo ja wszystko, ale pani jakaś taka bardziej wyrywna do dzielenia się z innymi" – zareagowała na zarzuty Kwaśniewska.

Opinia publiczna, obserwując związek tych dwojga, nieustannie odnosi wrażenie, że parę łączy wyjątkowo szczera i silna więź emocjonalna. W mediach nigdy nie pisano szczególnie o ich problemach w życiu prywatnym, a żadne z nich nie pozwoliło sobie na głośny skandal, co w świecie show-biznesu raczej bywa rzadkością.

W jednym z najnowszych wywiadów prezenterka mówiła, jaki jest przepis na tak szczęśliwy związek. "Moja uniwersalna rada dla wszystkich zawsze, żeby się komunikować jak najwięcej, po prostu przegadywać rzeczy na bieżąco. Nie pozwalać na to, żeby latami leżały zamiecione pod dywan, bo potem jak ktoś ten dywan podniesie, to po prostu nie ma czego zbierać" – oznajmiła w rozmowie z "Faktem".

"Uważam, że każdy konflikt trzeba od razu na gorąco przegadywać i starać się to robić, powściągając emocje, w sensie takim, żeby usłyszeć drugą stronę. Jak krzyczymy, to słyszymy tylko siebie. Chodzi o to, żeby zrozumieć siebie nawzajem" – podsumowała.