Twardy bój Biało-Czerwonych o awans do półfinału. Świątek i Linette uratowały mecz

Reprezentacja Polski remisuje z Włochami w meczu ćwierćfinałowym United Cup

Pierwszy punkt dla naszej drużyny zdobyła w środę niezawodna Iga Świątek

Kluczowy był mecz Magdy Linette, która wygrała starcie z Lucią Bronzetti

O losach awansu do czwórki zadecyduje zatem starcie mikstów

eprezentacja Polski remisuje z Włochami 2:2 w ćwierćfinale United Cup w Brisbane i aby awansować do najlepszej czwórki, musi wygrać starcie mikstów z ekipą Italii. Dwa punkty dla naszej drużyny w środę wywalczyły Iga Świątek oraz Magda Linette, przegrali Daniel Michalski i Hubert Hurkacz. Decydujące starcie rusza o godzinie 12:30.

Biało-Czerwoni bardzo dobrze rozpoczęli udział w pierwszej edycji United Cup. W Brisbane wygrali rywalizację w grupie B, gdzie ograli najpierw Kazachów 4:1, a potem Szwajcarów 3:2. W środę nasz zespół – pod wodzą Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta – miał szansę awansować do półfinału rozgrywek. Musiał ograć Włochów, którzy w grupie E okazali się lepsi od Brazylijczyków i Norwegów.

Pojedynek rozpoczął się dla naszej drużyny od porażki Daniela Michalskiego, który stawił czoła Lorenzo Musettiemu i nie miał większych szans z rutynowanym rywalem. Włoch wygrał pojedynek 6:1, 6:1 i dał prowadzenie swojej drużynie. Ale jako druga w naszym zespole do gry ruszyła Iga Świątek, która mierzyła się z Martiną Trevisan, 27. zawodniczką światowego rankungu WTA. Polka była zdecydowaną faworytką pojedynku.

I nie zawiodła, choć po dość pewnie wygranym secie pierwszym (6:2), w drugim Włoszka zdecydowanie się postawiła. 21-latka z Raszyna prowadziła już 3:0, by po chwili stracić koncentrację i pozwolić rywalce na pościg. Zrobiło się 4:3 dla naszej mistrzyni, ale od tego momentu grę kontrolowała liderka światowych list. – Jestem zadowolona, że pomimo jej powrotu do gry potrafiłam zakończyć mecz – mówiła jeszcze na korcie Iga Świątek.

Najjaśniejsza gwiazda naszej drużyny wygrała starcie 6:2, 6:4 i przyznała, że liczy na triumfy Huberta Hurkacza oraz Magdy Linette, które dadzą nam awans do czwórki. Niestety "Hubi" nie dał rady Matteo Berrettiniemu, który jest dla niego nieosiągalny od 2019 roku. To wtedy jeden jedyny raz pokonał Włocha, tym razem znów musiał uznać jego wyższość, przegrał 4:6, 6:3, 3:6 po twardej walce.

Zaczęły się więc schody dla naszej reprezentacji, a kluczowy okazał się mecz Magdy Linette. Nasza druga rakieta w kraju zmierzyć się miała z niżej notowaną Lucią Bronzetti i tylko wygrana przedłużała nasze szanse na awans. W United Cup poznanianka spisuje się naprawdę świetnie, to jej zwycięstwo dało nam we wtorek triumf nad Szwajcarią i tym razem również nie zawiodła. Polka ograła rywalkę z Italii efektownie 6:1, 6:2 i doprowadziła do remisu.

Polska – Włochy 2:2 (rywalizacja trwa)

Daniel Michalski - Lorenzo Musetti 1:6, 1:6

Iga Świątek - Martina Trevisan 6:2, 6:4

Hubert Hurkacz – Matteo Berrettini 4:6, 6:3, 3:6

Magda Linette - Lucia Bronzetti (mecz trwa)

mecz mikstów (Świątek/Hurkacz – Rosatello/Musetti), ok. godziny 12:30

W meczu ćwierćfinałowym jest zatem remis 2:2 i o losach awansu do półfinału zadecyduje pojedynek mikstów. W ekipie Biało-Czerwonych do gry desygnowani są Iga Świątek i Hubert Hurkacz, Włosi wystawią zapewne duet Camilla Rosatello - Lorenzo Musetti, choć w obu ekipach może jeszcze dojść do roszad. Ten mecz zaplanowany jest w okolicach godziny 12:30 czasu polskiego.

United Cup to rozgrywki, które debiutują w tenisowym kalendarzu w 2023 roku. Organizatorami są WTA oraz ATP, a rywalizacja toczy się z udziałem drużyn mieszanych. Gospodarzami są Australijczycy, którzy zaprosili elitę do Brisbane, Perth i Sydney. Pula nagród imprezy to aż 15 milionów dolarów. Wszystkie mecze z udziałem reprezentacji Polski, będą pokazywane na żywo na antenie TVP Sport.