Tragedia w USA. 8-osobowa rodzina znaleziona martwa

W amerykańskim stanie Utah w jednym z małych miasteczek policjanci znaleźli 8 ciał z ranami postrzałowymi

To członkowie jednej rodziny, w tym pięcioro dzieci

Społeczność 8-tysięcznego miasteczka jest zdruzgotana, wspominają, że rodzina pojawiała się regularnie w kościele, a dzieci uczęszczały do miejscowej szkoły

Rodzina 8 osób martwa z ranami postrzałowymi

olicjanci odnaleźli 8 osób z ranami postrzałowymi. Jak się okazało, byli to członkowie jednej rodziny. Wśród nich było pięcioro dzieci. Tragedia wydarzyła się w małym miasteczku Enoch w Stanach Zjednoczonych. Służby nie chcą zdradzać szczegółów makabrycznego odkrycia.

Do tragedii doszło w 8-tysięcznym miasteczku Enoch w stanie Utah. Policjanci mieli przeprowadzać kontrolę jednej z posiadłości. Tam odnaleźli 8 ciał z ranami postrzałowymi. Okazało się, że wszyscy zmarli są członkami jednej rodziny, a wśród nich było pięcioro dzieci.

Rob Dotson, przedstawiciel Enoch powiedział, że cała społeczność jest wstrząśnięta tragicznym wydarzeniem i podkreślił, że rodzina była dobrze znana w miasteczku. Z nagrania, które opublikował, wynika, że policja ma wkrótce ujawnić więcej szczegółów na temat zdarzenia.

Dzieci chodziły do jednej szkoły

– Wielu z nas służyło z nimi w kościele, w społeczności i chodziło do szkoły z tymi osobami – powiedział Dotson w oświadczeniu wideo, opublikowanym w środę wieczorem. – Nie poznamy sposobu myślenia, myśli osób, które doświadczyły tej tragedii, ale wszyscy możemy się modlić, aby ich rodziny i sąsiedzi i wszyscy zrozumieli, co wydarzyło się w tym miejscu, prawdopodobnie za dzień lub dwa, a może dłużej to się stanie – dodał.

Co ważne, policjanci na posesji znaleźli się dzięki informacjom przekazanym im przez opiekę społeczną, ponieważ członkowie rodziny od dłuższego czasu nie byli widziani w mieście. Pięcioro dzieci uczęszczało do jednej szkoły (Iron County School District) i ich nieobecność była głównym powodem, który zaniepokoił pedagogów i pracowników społecznych.