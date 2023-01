nt_logo

Doda przekazała nowe informacje o stanie swojego ojca. Rabczewski trafił do szpitala

Paweł Rabczewski w 2019 roku pokonał walkę z nowotworem

Tata Dody znów jednak musiał udać się do szpitala. Przebył operację

Piosenkarka za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękowała zaangażowanym lekarzom i personelowi medycznemu

Dody znów wiele się dzieje. Wokalistka właśnie poinformowała swoich fanów, że jej tata jest w szpitalu i przeszedł operację. Wiele wskazuje jednak na to, że wszystko poszło zgodnie z planem.

O problemach zdrowotnych w rodzinie Dody było głośno cztery lata temu. Wówczas piosenkarka zawiesiła karierę, tłumacząc decyzję faktem, że w jej rodzinie "pojawił się nowotwór".

Okazało się, że raka zdiagnozowano u jej ojca, który musiał przejść poważną operację. Na szczęście nie była to odmiana złośliwa. Kilka miesięcy później Rabczewska przekazała, że jest już lepiej.

– Na początku roku diagnoza była tragiczna. Teraz, po operacji, tata czuje się już dobrze, przytył siedem kilogramów. Wygląda zdrowo, znów się uśmiecha – mówiła w jednym z wywiadów.

Choć w kolejnych latach Doda nie wspominała nic o pogarszającym się stanie zdrowia swoich rodziców, to miała świadomość upływającego czasu i postanowiła, że już każde święta chce spędzać w ich gronie.

– Nie lubię świąt. Nigdy nie lubiłam. Zawsze wyjeżdżałam na drugą półkulę, świętowałam np. na Karaibach, ale odkąd moi rodzice zachorowali na nowotwór i wyzdrowieli, obiecałam sobie, że nigdy nie będę wyjeżdżać, zawsze będę pod ręką, ale też nie pląsam w czapce św. Mikołaja wokół pierogów. Po prostu jestem, bo wiem, że życie jest bardzo kruche i ulotne, a nie chcę kiedykolwiek mieć sobie za złe, że p***m z deską surfingową po plaży w te ostatnie, tfu, tfu, wspólne święta – wyznała dla Plejady.

Paweł Rabczewski trafił do szpitala

Doda w najnowszej relacji na swoim instagramowym profilu przekazała, że jej ojciec Paweł Rabczewski jest w szpitalu i przeszedł operację. Piosenkarka podziękowała personelowi za opiekę nad seniorem.

"Podziękowania dla dr Przemysława Zębalskiego ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie za sprawnie przeprowadzoną operację u mojego taty oraz pielęgniarkom z oddziału chirurgii ogólnej za opiekę. Dziękuje wam" – napisała.

Kim jest taty Dody?

Paweł Rabczewski pochodzi z Wilna. Razem z rodziną w młodości przeniósł się na Dolny Śląsk, gdzie rozpoczęła się jego kariera sportowa. Na początku uprawiał lekkoatletykę. Później ciągnęło go w stronę kulturystyki. Ale dopiero podnoszenie ciężarów przyniosło mu liczne sukcesy.

Zdobył siedem tytułów mistrza Polski, szereg medali na mistrzostwach Europy. Brał też udział w igrzyskach olimpijskich w Moskwie. W latach 70. przeprowadził się do Ciechanowa, gdzie otwierano ośrodek olimpijski. Po zakończeniu kariery studiował na warszawskiej AWF.

Rabczewska w jednym z odcinków programu "12 kroków do miłości" tak mówiła o swoim ojcu: – Głównie jest skupiony na domu, na swojej ukochanej. Nigdy nie ciągnęło go do kolegów, na imprezy. Nigdy nie mieliśmy domu otwartego. Raczej dzieci i matka, on to lubił i taki zawsze był. Nigdy nie było tak, że oni się kłócili i ojciec gdzieś wychodził, jego nie było. Kłócili się często, bo są bardzo charyzmatyczni, ale za sekundę się godzili i śmiali się zaraz z tego.