nt_logo

Tajemnicza śmierć 25-latka w Rzeszowie. Na miejscu znaleziono nóż

W

Na ławce w Rzeszowie znalezione zostało ciało 25-letniego mężczyzny

Mężczyzna miał ranę kłutą w okolicy szyi, obok niego znaleziono nóż

Prokuratura zakwalifikowała zdarzenie jako zabójstwo

Tajemnicza śmierć w Rzeszowie

niedzielę późnym popołudniem w Rzeszowie znalezione zostało ciało 25-latka. Mężczyzna miał ranę ciętą w okolicy szyi. Prokuratura rozpoczęła śledztwo mające ustalić przyczynę jego śmierci.

W niedzielne popołudnie przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie znalezione zostało ciało 25-letniego mężczyzny. Odkrycia dokonał ok. godziny 17:25 przechodzień – informuje RMF FM. Zauważył on leżącego na ławce w parku młodego mężczyznę, który nie dawał oznak życia. W okolicach szyi miał on ranę kłutą.

Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Obok ciała znaleziony został nóż ze śladami substancji koloru brunatnego – nie jest wykluczone, że mogła być to krew.

Jak ustalili w niedzielę późnym wieczorem dziennikarze RMF FM, prokuratura zakwalifikowała zdarzenie jako zabójstwo, w tym kierunku są też prowadzone działania śledczych.