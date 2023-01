nt_logo

20 propozycji na romantyczny weekend. Nie tylko na Walentynki

Kraków – magiczne miasto, gdzie możesz "ubezpieczyć" swoje uczucie

ie od dziś wiadomo, że podróże kształcą, ale też relaksują. Zmiana otoczenia, wyjście z rutyny codzienności pozwala naładować baterie i zbliżyć się do siebie – nawet jeżeli taki wyjazd to tylko weekend. Nie musisz myśleć o sprzątaniu czy gotowaniu. Weekendowy city break to też doskonały pomysł na prezent dla ukochanej lub ukochanego z okazji urodzin czy też Walentynek. Przedstawiamy ponad 20 pomysłów na to, co możesz robić w zimowy weekend we dwoje w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Łodzi. Wybierz cel podróży, rezerwuj hotel i spędź romantyczny weekend poza domem. Vienna House by Wyndham to tylko jedna z możliwości na nocleg. Sprawdź, czy to hotele dla ciebie. Jeżeli nie – szukaj oferty dla siebie w sieci lub w jednym z popularnych portali rezerwacyjnych.

O tym, że spacer po Starym Mieście, Rynku Głównym, Plantach czy Bulwarach Wiślanych może być naprawdę romantyczny, nie musimy pisać. Jednak o tym, że w Krakowie znajduje się "most miłości", wiedzą już nie wszyscy.

Kładka Ojca Bernatka to pieszo-rowerowe przejście przez Wisłę na wysokości ulicy Mostowej. Tutaj zakochani przypinają kłódki, a klucze wyrzucają do Wisły – wzorem bohaterów bestsellera Federico Moccii "Trzy metry nad niebem", którzy rozpoczęli "globalną kłódkomanię".

Wybierając więc Kraków na romantyczny weekend we dwoje, koniecznie zaplanujcie przejście przez ten most, po spacerze przez Stare Miasto. Jeżeli spacerowanie wam się znudzi, wstąpcie do House of Attractions na Grodzkiej. To czysta rozrywka, która dostarczy wam wielu wrażeń wizualnych i emocji.

Staniesz się łucznikiem broniącym zamku w wirtualnej rzeczywistości, szpiegiem w laserowym labiryncie albo znajdziesz się w lustrzanym pokoju bez końca. Jeżeli zaś jesteście fanami Harrego Pottera, nie zapomnijcie wejść do Dziórawego Kotła tuż obok.

W Walentynki możecie też zakończyć wieczór w ICE Kraków na koncercie "Harry Potter Symfonicznie - Orchestral tribute". Na nocleg polecamy jeden z hoteli Vienna House by Wyndham – jeden znajduje się tuż przy Dworcu Głównym.

Czterogwiazdkowy Vienna House by Wyndham Andel’s Cracow będzie więc idealny, jeżeli wybierasz się pociągiem do Krakowa. W restauracji Mavericks w hotelu zjesz też świetne przysmaki kuchni kalifornijskiej, a w Barze Smok wypijesz drinki jak w pubie w Nowym Jorku.

Drugi hotel to Vienna House Easy by Wyndham Cracow. Jest przy Rondzie Mogilskim, nieopodal Opery Krakowskiej, gdzie w lutym grają "Dziadka do Orzechów" i "Carmen". Ma bardziej swobodny charakter i lekki, kolorowy design.

Filmowa Łódź – dla kinomaniaków i nie tylko

Łódź związana jest z polską kinematografią od lat. Szkoła Filmowa w Łodzi jest jedną z najstarszych uczelni filmowych na świecie. Kręcono tu wiele polskich produkcji, m.in. "Idę" Pawła Pawlikowskiego, "W ciemności" Agnieszki Holland, "Powidoki" i "Ziemię Obiecaną" Andrzeja Wajdy, a także kultowych animacji Studia Se-ma-for: "Tango" Zbigniewa Rybczyńskiego oraz "Piotruś i Wilk" Suzie Templeton. I to może być pomysł na zwiedzanie miasta.

Przejście Szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO zajmie Wam około dwóch godzin. Odwiedzicie miejsca, gdzie powstały te kultowe produkcje, m.in. hotele Grand i Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz.

Ten drugi grał w kultowym filmie Wajdy fabrykę Bucholca, gdzie rozgrywa się jedna z najbardziej znanych scen filmu. Vienna House by Wyndham jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i oryginalnych hoteli w mieście.

Wielokrotnie nagradzany za zrewitalizowane wnętrza i doskonałą obsługę, jest dobrym pomysłem na nocleg podczas romantycznego weekendu. Przeszklony basen na najwyższym piętrze z widokiem na Łódź, Centrum SPA i Fitness SkySPAce z saunami, siłownią i salonem masażu, doskonała restauracja z lokalnymi potrawami podawanymi w nowoczesnej odsłonie i dwupoziomowe apartamenty, gdzie nocowali m.in. Justin Bieber, Rihanna i Lenny Kravitz, będą ukoronowaniem łódzkiej eskapady i zapewnią fantastyczne wspomnienia.

Wisienką na torcie dla miłośników sztuki ulicznej będzie zaś nocleg w "apartamencie Andrzeja Pągowskiego". Sławny artysta grafik specjalnie dla hotelu stworzył mural "Apetyt na Czereśnie".

Niedługo dołączy do niego rzeźba artysty, przy której będzie można zrobić sobie romantyczne zdjęcia. A potem wybrać się na zwiedzanie Łodzi szlakiem murali. Hotel znajduje się tuż przy centrum handlowo-rozrywkowym Manufaktura, więc na zakupy też będziecie mieć nie daleko.

Warszawa – stolica alternatywnie

W stolicy oferta romantycznych aktywności dla par jest przebogata. Wybierając się więc na weekend do Warszawy, musisz zdecydować, jakich atrakcji szukasz. Możecie zrobić sobie tour po warszawskich galeriach sztuki i historycznych muzeach, z Muzeum Powstania Warszawskiego na czele.

Możecie wrócić do czasów PRL i wybrać się do Muzeum Życia w PRL, Neonów w Soho Factory i Polskiej Wódki w Centrum Praskim Koneser. Warto nadmienić, iż zwiedzanie prawobrzeżnej Warszawy staje się coraz bardziej popularne – to właśnie tutaj powstaje coraz więcej ciekawych miejsc, klubów czy galerii, idealnych do zdjęć na Instagrama.

Jeżeli lubicie selfie, pomyśl też o odwiedzeniu we dwoje Cosmos Muzeum na Woli czy Be Happy! Muzeum Szczęścia i Iluzji. Będziecie mieć co wrzucać na Insta i TikToka.

Sprawdź też ofertę koncertowo-kulturalną. W okolicy Walentynek zawsze jest dużo propozycji dla zakochanych. Jeżeli jesteście miłośnikami kotów, wpadnijcie na kawę do Miau Cafe – pierwszej kawiarni z kotami w Warszawie, która znajduje się przy metrze Wierzbno.

Stamtąd macie już niedaleko do Galerii Westfield Mokotów, gdzie zrobicie najlepsze zakupy. Na nocleg z dala od zgiełku centrum, za to blisko Galerii i wylotówki z Warszawy, wybierz Vienna House by Wyndham Mokotów Warsaw. Zachwyci was wyrafinowany design hotelu, pełna zieleni restauracja Greenhouse, serwująca soczyste steki oraz swoboda i gościnność bez zadęcia.

Górny Śląsk – pub pod ziemią i spacer w chmurach

Park Śląski to miejsce, gdzie w letnim sezonie można spędzić cały dzień – bez względu na to, czy jesteś tu z dziećmi, czy bez. Jest tu świetny skansen, park linowy z wysokimi trasami, park rozrywki Legendia, gdzie dorośli też poczują konkretną adrenalinę czy kolej linowa Elka.

Elka co roku organizuje walentynkowy spacer w chmurach. W zeszłym roku przejazd ozdobioną gondolą trwał prawie godzinę, na stacjach grała nastrojowa muzyka, czekał fotograf i walentynkowe ozdoby. Ukoronowaniem wycieczki była … kolacja w loży VIP na Stadionie Śląskim. Czyż to nie idealny pomysł na prezent na Walentynki dla kibica?

Możesz też zabrać ukochanego głęboko pod ziemię, do kopalni Guido w Zabrzu. Spacer po kopalni zakończycie w Hali Pomp – najgłębiej położonym pubie w Europie, 320 m pod ziemią!

Jeżeli pogoda dopisze, warto przespacerować się po centrum Katowic, które zaskoczy was pozytywnie architekturą i ofertą gastronomiczno-kulturalną. Planując udział w jakimś wydarzeniu w Spodku, warto zatrzymać się w hotelu Vienna House by Wyndham Easy Katowice, którego miejski vibe i autorskie drinki was zachwycą. Spróbujcie również regionalnych, śląskich dań – są naprawdę klasa.

Jeżlie masz jakieś inne polecajki na romantyczny weekend w Krakowie, Warszawie, Łodzi czy Katowicach, pisz w komentarzu.

Artykuł sponsorowany Vienna House