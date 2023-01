nt_logo

"Jak element z obrazów Beksińskiego". "Upiorna latarnia" z Wrocławia podbiła internet

W

"Upiorna latarnia", która znajduje przy ul. Sienkiewicza we Wrocławiu w ostatnich dniach przykuła uwagę internautów

Bardzo wielu z nich uznało, że wygląda niczym element z obrazów Beksińskiego

W poniedziałek jednak pędy bluszczu przycięto, co sprawiło, że latarnia już nie jest tak "upiorna"

weekend furorę w internecie robiło zdjęcie latarni z Wrocławia. Lampę uliczną zarosły pędy bluszczu. Dzięki temu po ciemku wyglądało to niezwykle artystycznie. Niestety w poniedziałek pędy, które obrosły lampę zostały przycięte.

"Upiorna latarnia" znajduje przy ul. Sienkiewicza we Wrocławiu, bardzo blisko budynku dyrekcji ogrodu botanicznego. Zdjęcie latarni bardzo szybko stało się hitem internetu. Po ciemku lampę uliczną uznało za niemalże element z obrazów Beksińskiego.

"Upiorna latarnia" we Wrocławiu

"Wrocławska latarnia na ul. Sienkiewicza 21, przy Ogrodzie Botanicznym Taki trochę klimat przedwojennego Wrocławia. Niewiele trzeba, aby poczuć mrok" - można było przeczytać wśród postów na Twitterze.

Jak podaje jednak TVN 24, na miejscu szybko zaczęli pojawiać się ludzie i ją fotografować. "Szczęśliwcom się udało. Ci, którzy chcieli odwlec w czasie wizytę na Sienkiewicza, już nie zdążą jej uwiecznić w starej formie" - czytamy na stronie stacji.

Chodzi o to, że postanowiono przyciąć bluszcz. Z relacji stacji wynika, że poniedziałek o 8 rano na miejscu pojawili się robotnicy z podnośnikiem koszowym, którzy obcięli część stanowiącą "głowę" postaci. Zrobiła to spółka Tauron Nowe Technologie. Do niej należy lampa.

TVN 24 przypomina przy tym, że zgodnie z przepisami rośliny nie powinny zacieniać światła latarni. Zapewne dlatego postanowiono przyciąć pędy bluszczu, kiedy o latarni zrobiło się "głośno".