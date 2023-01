S

Są mądre, sprawne fizycznie i piękne. Mowa o psach pasterskich, które podbiły serca Polaków. Oto 11 najpopularniejszych ras psów pasterskich w naszym kraju.

10 najpopularniejszych ras psów pasterskich fot. 123rf.com

1. Border collie

Border collie są najpopularniejszą rasą psów pasterskich na świecie i jedną z najpopularniejszych ras psów w Polsce. Psy tej rasy są wykorzystywane do wypasania owiec, choć równie dobrze sprawdzają się w psich sportach. Są szybkie, zwrotne, posłuszne, raczej zdrowe. Mogą żyć nawet 17 lat. Są uważane za najinteligentniejszą rasę psów na świecie.

2. Berneński pies pasterski

Berneński pies pasterski to czworonóg stworzony do pracy z człowiekiem. Chętnie wykonuje polecenia i szybko się uczy. Dawniej wykorzystywano go do wypasania owiec, obecnie to popularny pies rodzinny. Niestety nie cieszy się dobrym zdrowiem. Jest jedną z ras psów, które żyją najkrócej. Typowe dla "berneńczyków" są choroby serca i stawów.

3. Welsh Corgi Pembroke

Welsh Corgi Pembroke należą do jednych z najmniejszych psów pasterskich. Dawniej ich zadaniem było zaganianie bydła, obecnie to popularne psy towarzyszące, które sławę zdobyły, dzięki królowej Elżbiecie II. Ich znakiem rozpoznawczym jest pogoda ducha i uparty, śmiały charakter.

4. Owczarek podhalański

Owczarki podhalańskie są jedną z pięciu polskich ras psów. Ich zadanie polega na pilnowaniu stad owiec i strzeżeniu ich przed kradzieżą lub atakiem drapieżników. Oprócz tego znajdują zastosowanie jako duże psy stróżujące. Najłatwiej spotkać je w okolicach Zakopanego, skąd pochodzą.

5. Owczarek australijski

Owczarki australijskie, nazywane też "aussie”, to mądre i sprawne fizycznie psy, które wykorzystuje się do zaganiania stad owiec i bydła. Oprócz tego znakomicie sprawdzają się w sportach kynologicznych, szczególnie w dogfrisbee i agility. Występują w wielu umaszczeniach, z których największą popularnością cieszy się blue merle.

6. Bearded collie

Bearded collie, czyli "brodate collie", są jedną z najstarszych szkockich ras psów. To psy energiczne, przyjazne w stosunku do ludzi i zwierząt. Z racji pasterskiego rodowodu chętnie wykonują polecenia i szybko się uczą. W dzisiejszych czasach rzadko wykorzystuje się je do zaganiania owiec, częściej można spotkać je jako psy rodzinne i wystawowe.

7. Owczarek niemiecki

Owczarki nienieckie mają wszystkie cechy, które powinien posiadać dobry pies pasterski: są silne, szybkie, pewne siebie, nieugięte. Z tego samego powodu są popularnymi psami służbowymi - pracują zarówno jako psy patrolowe, tropiące, jak i bojowe. Są otwarte na współpracę z człowiekiem i bardzo karne.

8. Owczarek szkocki

Owczarek szkocki jest psem średniej wielkości. Jego znakiem rozpoznawczym jest szpiczasty pysk, gęsta szata i lekka budowa. To oddany i wierny towarzysz, co doskonale oddano w kultowym filmie "Lassie, wróć". Dawniej pracował przy zaganianiu owiec, teraz to popularny pies rodzinny.

9. Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny jest jednym z najbardziej uniwersalnych psów pasterskich na świecie. Może zarówno zaganiać owce, jak i ich pilnować. Sprawdza się również jako pies do towarzystwa. Jest to pies wrażliwy, spostrzegawczy i pewny siebie. Rasa, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Polski.

10. Owczarek szetlandzki

Owczarki szetlandzkie są jedną z najmądrzejszych małych ras psów na świecie. W rankingu psiej inteligencji zajmują wysokie piąte miejsce. Są to psy spostrzegawcze, bystre, niestety dość szczekliwe. Dobrze sprawdzają się jako psy rodzinne, odnoszą też sukcesy w psich sportach, przede wszystkim w agility.

11. Malinois

Malinois jest belgijskim psem pasterskim. Charakteryzuje się ogromną sprawnością fizyczną, inteligencją i pewnością siebie. Ma duży instynkt obronny, choć dawniej zaganiał owce. Źle prowadzony może być nadpobudliwy i agresywny. Nie jest to odpowiednia rasa dla osób początkujących.

Zanim kupisz psa rasy pasterskiej

Psy ras pasterskich, choć są sprawne fizycznie i inteligentne, mają też sporo wad. Jedną z nich jest skłonność do zaganiania szybko poruszających się przedmiotów, np. rowerów lub samochodów, a także ciągłe domaganie się uwagi i zabawy. Zastanów się poważnie, zanim kupisz takiego psa.

