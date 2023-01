O

Od roku 1993, czyli momentu, w którym ekipa pod batutą Jurka Owsiaka zagrała po raz pierwszy, świat zmienił się w niesamowitym wręcz stopniu. Dziś, gdy na dobre rozkochaliśmy się w aplikacjach mobilnych, GIF-ach tudzież w technologii NFT, sieć Play postanowiła przenieść kultowe serduszko WOŚP do cyfrowego świata.

Fot. mat. prasowe

Zamierzasz wrzucić pieniądze do jednej z kolorowych puszek, dzierżonych przez gigantyczną – liczącą sto kilkadziesiąt tysięcy osób! – armię wolontariuszy WOŚP (jeżeli chciałbyś stać się jednym z nich, zajrzyj pod ten adres)?

Wciąż możesz liczyć na otrzymanie słynnej naklejki. Jednak dzięki nowemu pomysłowi firmy Play, otrzymujesz także możliwość stworzenia swojego własnego serduszka online.

WOŚP 2023: kompendium wiedzy

Co powinieneś wiedzieć o najnowszej edycji "letniej zadymy w środku zimy"? Otóż wszystko odbędzie się pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą!", natomiast celem jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (m.in. urządzeń do identyfikacji mikroorganizmów, analizatorów do diagnostyki molekularnej oraz komór laminarnych), wspomagającego walkę z tą specyficzną reakcją organizmu na zakażenie, która odpowiada za 20 procent wszystkich zgonów na świecie.

Trzydziesty pierwszy już finał WOŚP zagra – zarówno dla małych, jak i dużych – już 29 stycznia. Tego dnia na scenie ustawionej przy stołecznym Placu Bankowym pojawią się m.in. LemON, Spięty, Sztywny Pal Azji, Żurkowski, Dziwna Wiosna, Blenders, Dagadana, Dirty Shirt oraz Gutek.

Zdecydowanie warto pomyśleć także o zajrzeniu na warszawski Plac Defilad, gdyż tam – tuż obok Pałacu Kultury i Nauki – znajdziesz diabelski młyn od Play. Koniecznie zalicz przejażdżkę na tej imponującej karuzeli i zobacz miasto z innej perspektywy.

Oczywiście pozytywne dźwięki "najbardziej pomocnej orkiestry nad Wisłą" zabrzmią nie tylko w Warszawie, lecz i w całej Polsce oraz za granicą. Mówimy bowiem o ponad tysiącu kilkuset sztabach, które zorganizują zbiórki na niemal całej kuli ziemskiej, włączając w to Japonię, Singapur, Stany Zjednoczone, Australię oraz Kanadę.

Czy tegoroczna odsłona owej akcji okaże się sukcesem większym, niż poprzednia, w ramach której zebrano imponujące 224 376 706,35 zł? To zależy również od ciebie! Serdecznie zachęcamy do działania – przecież tutaj każda cegiełka ma naprawdę wielkie znaczenie!

Pomagaj w świecie zer i jedynek

Jeżeli z jakichkolwiek względów wolisz wspierać Orkiestrę w digital, to w tym roku będziesz mógł pochwalić się wyjątkowym, spersonalizowanym serduszkiem. Sieć Play przygotowała w tym celu kreator na stronie internetowej.

Należysz do osób kreatywnych i marzysz o unikatowym serduszku? Nie ma sprawy, bowiem Play umożliwia także stworzenie własnego projektu.

Jak wyciąganie pomocnej dłoni przeobrazić w świetną zabawę? Otóż na wspomnianej przed chwilą stronie internetowej znajdziesz specjalny kreator GIF-ów, pozwalający wybrać szablon, tło i wzór, a następnie dopasować wielkość naklejki na serduszku.

Teraz wystarczy wygenerować zindywidualizowany projekt, który następnie możesz nie tylko ściągnąć, lecz także udostępnić w swoich mediach społecznościowych.

Na stronie czekają również gotowe e-serduszka, czyli wyjątkowe GIF-y potwierdzające wsparcie największej w kraju zbiórki publicznej (dotychczas WOŚP zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 miliarda złotych i kupiła blisko 70 tysięcy urządzeń), przygotowane przez innych użytkowników, w tym znanych influencerów.

Lecz to jeszcze nie wszystko. W ramach tegorocznej odsłony Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Fioletowa sieć" nie tylko zmieniła swoje logo, lecz także przekształciła swoją aplikację Play24, czyniąc z niej kolejne z narzędzi służących do wspierania potrzebujących.

W ten sposób czy to doładowując konto, czy też płacąc fakturę przy użyciu smartfona lub tabletu, wspierasz tegoroczny cel WOŚP. Jak widać, klikanie i pomaganie naprawdę mogą iść w parze.

Piękna historia długiej przyjaźni

"Fioletowi" grają wspólnie z Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od dwunastu lat. Już w trakcie poprzednich finałów owej akcji firma Play przygotowywała szereg inicjatyw online, w tym atrakcyjnych gier oraz specjalnych aplikacji, dzięki którym jej klienci mogli w naprawdę łatwy sposób brać udział w zbiórkach.

Warto dodać, iż w trakcie pandemii koronawirusa to właśnie ten operator zatroszczył się o bezpieczeństwo wolontariuszy, zapewniając im m.in. 120 tysięcy maseczek ochronnych.

No a skoro mowa o bezinteresownej pomocy: przykładem świecą również pracownicy firmy Play; począwszy od pracowników contact center, wspierających licytacje telefoniczne WOŚP, poprzez osoby biorące udział w inicjatywach obocznych (fioletowa ekipa wzięła udział m.in. w ubiegłorocznym biegu "Policz się z cukrzycą"), aż po tych, którzy tworzą własne sztaby, naprawdę licznie zasilając szeregi kwestujących wolontariuszy WOŚP.

Do tradycji należy również (kultowa już i skrywająca mnóstwo zaskakujących atrakcji) fioletowa strefa, którą i w tym roku znajdziesz przy stołecznym Placu Defilad. Wypatrzysz ją z łatwością dzięki wspomnianemu wcześniej diabelskiemu młynowi.

Należysz do osób, które chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi? A więc jesteś tam bardzo mile widziany! Podobnie zresztą jak pod adresem playdlawosp.pl, będącym tej zimy zdecydowanie najcieplejszym miejscem w polskim internecie.