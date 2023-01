R

Roksana Węgiel właśnie stała się pełnoletnia. Młoda gwiazda dorastała na naszych oczach. Dziś po młodziutkiej Roxi z "The Voice Kids" nie ma już śladu. Oto jaką przemianę przeszła jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia.

Roxie Węgiel ma już 18 lat. Fot. Instagram/@roxie_wegiel

Roksana Węgiel od blisko 6 lat jest w świecie show-biznesu. Zaistniała dzięki występowi w "The Voice Kids"

Wokalistka od tamtego momentu osiągnęła mnóstwo sukcesów i zmieniła się nie do poznania

Rozwój kariery Roksany Węgiel

Węgiel zasłynęła w 2017 roku, kiedy widzowie pierwszej edycji programu "The Voice Kids" mogli usłyszeć jej talent. Ten występ otworzył jej bramę do wielkiej kariery muzycznej. Miała wtedy zaledwie 12 lat. Będąc pod opieką Edyty Górniak, nastolatka doszła na sam szczyt i zdobyła pierwsze miejsce w telewizyjnym show. A potem było już tylko lepiej. Rok później wygrała finał Eurowizji Junior 2018. Był to historyczny moment, bo Węgiel była pierwszą reprezentantką Polski w historii tego konkursu, której udało się zajść aż tak wysoko. Dzięki fali sukcesów nastoletnia artystka zdobyła sławę. Coraz częściej udzielała wywiadów, wystąpiła w kilku kampaniach reklamowych. I oczywiście rozwijała się na scenie muzycznej, nagrywając kolejne piosenki, które stawały się kolejno najgorętszymi hitami.

Udowodniła też, że jest utalentowana nie tylko wokalnie, ale i tanecznie. W parze ze swoją przyjaciółką Oliwią Górniak wygrała trzecią edycję show "Dance Dance Dance". Niedługo później została współprowadzącą "You Can Dance – Nowa generacja". Kilka miesięcy temu świętowała swój kolejny sukces. Magazyn "Forbes" wycenił jej wizerunek na 94 miliony złotych.

Roxie świętuje 18. urodziny. Oto jak się zmieniła

Przez te lata Roksana z nieśmiałej i skrytej dziewczynki, stała się dojrzałą i pewną siebie nastolatką, która 11 stycznia 2023 roku skończyła 18 lat. Oto jak się zmieniła od początku kariery.

"Jestem bardzo szczęśliwa i wydaje mi się, że słychać to w tej piosence, chyba po raz pierwszy utożsamiam się z każdym słowem. Ten numer to emocje, które wraz z ekipą @wolfhouseproduction wykreowaliśmy w studiu. To nie koniec niespodzianek, które dla was przygotowałam z okazji swoich 18. urodzin. Bądźcie ze mną!" - zachęciła.

Dodajmy, że Roksanie nie tylko świetnie wiedzie się w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Nastolatka odnalazła miłość. Związała się z Kevinem Mglejem, z którym współpracowała przy ostatnim albumie.

W najnowszym wywiadzie wokalistka nie tylko potwierdziła związek z 26-letnim songwriterem, ale także przyznała, że nigdy wcześniej nie była nikogo tak pewna, jak jest jego.

Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show-biznesu.

Dodatkowo młoda artystka odniosła się do różnicy wieku pomiędzy nią, a jej ukochanym. "Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami – moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem" – podkreśliła. 18-latka wspomniała również o zachowaniach Kevina i o tym, co ich łączy. Jak się okazało, ceni go za wszystko.

"Dla mnie Kevin łączy w sobie wszystkie cechy, które cenię u mężczyzn. Jest zarówno wrażliwy, jak i bardzo stanowczy, z artystyczną duszą i twardo stąpającym po ziemi umysłem. Czuję się przy nim bezpiecznie" – podsumowała.