Są pogodne, czułe i mądre. Zadbaj o ich potrzeby, a pójdą za tobą w ogień. Oto 15 ras psów polecanych dla rodzin z dziećmi.

15 ras psów polecanych dla rodzin z dziećmi fot. 123rf.com

Pamiętaj, że najważniejsza nie jest rasa psa, tylko jego dobrostan, wychowanie i trening. Nawet najłagodniejszy pies, dręczony przez dziecko, może je zaatakować, a żaden rodowód nie daje gwarancji, że pies będzie miał określone cechy, np. że będzie łagodny.

Niemniej istnieje kilka ras, które na psy rodzinne z założenia nadają się bardziej niż inne, ponieważ nie selekcjonowano ich pod kątem nieufności, jak np. miało to miejsce u psów stróżujących, a pod kątem m.in. towarzyskości i oddania. Oto kilka z nich.

1. Labrador Retriever

Labradory to psy przyjazne i cierpliwe. Są łase na przysmaki, więc łatwo je szkolić. Chętnie aportują, pływają, bawią się z dziećmi. To psy, które cenią sobie kontakt z człowiekiem i chętnie z nim współpracują. Nie odnajdą się jednak w rodzinie domatorów. Labradory uwielbiają biegać, eksplorować i węszyć.

2. Boston Terrier

Boston Terrier to pies energiczny i przyjacielski. Uwielbia długie spacery i zabawę, chętnie biega. Najbardziej ceni sobie towarzystwo ukochanej rodziny, której nie odstępuje nawet na krok. Przedstawiciele tej rasy doskonale odnajdują się zarówno w domach z ogrodem, jak i w blokach. Zazwyczaj nie wchodzą w konflikty z innymi psami.

3. Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel to pies pogodny i towarzyski, dla którego najważniejszy jest kontakt z człowiekiem. Za ukochanym opiekunem podąża krok w krok. Co do zasady nie wykazuje agresji w stosunku do innych psów. Jest ufny i oddany, chętnie się bawi, niestety nie żyje zbyt długo.

4. Berneński pies pasterski

Berneński pies pasterski jest jedną z najlepszych ras psów dla początkujących. To duży pies o łagodnym usposobieniu, który chętnie wykonuje polecenia opiekunów, a w stosunku do dzieci jest delikatny i czuły, jednak ze względu na swoje rozmiary nie powinien zostawać z nimi bez nadzoru.

5. Golden Retriever

Golden Retrievery są jedną z najpopularniejszych ras psów w Polsce. Słynie z inteligencji, pogody ducha i nieskończonego poczucia głodu. To psy, dla których najważniejsza jest bliskość ukochanych ludzi. Chętnie towarzyszą rodzinie w spacerach po lesie i w zabawach. Zazwyczaj nie mają problemów z innymi czworonogami.

6. Buldog angielski

Buldogi angielskie są uważane za jedną z najtrudniejszych do ułożenia ras psów, a uściślając za jedną z najbardziej upartych. Może nie są to psy, które będą robić sztuczki na zawołanie albo aportować i odnosić piłeczkę, ale na pewno takie, z którymi każdy członek rodziny nawiąże silną i głęboką więź.

7.Beagle

Beagle to pogodne czworonogi, których żywiołem (jak przystało na jedną z najpopularniejszych myśliwskich ras psów) są długie i intensywne spacery, podczas których uwielbiają ganiać się i tropić. Przedstawiciele tej rasy cieszą się dobrym zdrowiem i chętnie się bawią. Ich minusem jest to, że często szczękają.

8. Owczarek szkocki

Owczarki szkocie (nazywane inaczej collie) to wierne i oddane psy, które najbardziej na świecie cenią sobie towarzystwo bliskich osób, co doskonale znamy z filmu Lassie, wróć. Są to jednak psy aktywne, które potrzebują nie tylko beztroskiej zabawy, ale i nauki. Bez tego szybko się nudzą, mogą się frustrować i niszczyć.

9. Mops

Mopsy są jedną z najstarszych ras psów na świecie. To pogodne i towarzyskie pieski, dla których najważniejsza jest rodzina. Za swoim opiekunem są gotowe podążać krok w krok, nawet do łazienki. Wymagają niewielkiej ilości ruchu. Mogą mieszkać zarówno w domu, jak i w bloku.

10. Pudel

Pudle są jedną z najmądrzejszych ras psów na świecie. Słyną nie tylko z chęci współpracy z człowiekiem, łagodnego charakteru i pięknego wyglądu, ale również z inteligencji i niespożytych pokładów energii. Najbardziej pasują do rodzin aktywnych, które lubią spędzać czas na zewnątrz.

11. Buldog francuski

Buldogi francuskie to wesołe i pogodne psy, które będą doskonałym towarzyszem każdej rodziny. Chętnie się bawią, ale równie chętnie wylegują się na kanapie. W stosunku do dzieci są cierpliwe, obcych trzymają na dystans. Mogą mieszkać zarówno w domu z ogrodem, jak i w bloku. Potrafią dostosować swój tryb życia do rodzinnych zwyczajów.

12. Seter irlandzki

Setery irlandzkie są myśliwską rasą psów stworzoną z myślą o polowaniach na ptaki. Są to psy sympatyczne i pogodne, zarazem bardzo aktywne. Odnajdą się wyłącznie w rodzinie, która ceni sobie długie spacery i czas spędzony na zewnątrz. To rasa, która ruchu potrzebuje na równi ze snem.

13. Maltańczyk

Maltańczyki są uważane za jedną z najpiękniejszych ras psów na świecie. Są wesołe, chętnie się bawią, w domu potrafią znaleźć sobie miejsce. To czworonogi, które odnajdą się zarówno w rodzinie z dziećmi, jak i jako przyjaciele singla. Dla maltańczyków najważniejsze jest jedno - kontakt z człowiekiem.

14. Cocker Spaniel

Cocker Spaniele to żywiołowe i wesołe psy, które uwielbiają długie spacery po lesie oraz zabawy. To oddani towarzysze, którzy dogadają się zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi. Można uczyć je węszenia, aportowania, łapania frisbee. Cocker Spaniele z powodzeniem odnajdują się w wielu psich sportach.

15. West Highland White Terrier

West Highland White Terrier to zdrowa i towarzyska rasa psów, która doskonale odnajdzie się w aktywnej rodzinie. To pies, który potrzebuje zabawy z człowiekiem, czułości i spacerów. W stosunku do innych czworonogów raczej nie wykazuje się agresją. Może mieć za to problem z zostawaniem samemu w domu.

Pamiętaj!

Pies to nie zabawka. Nigdy nie dawaj go dziecku na prezent!

