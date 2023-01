nt_logo

15 ras psów uznawanych za najpiękniejsze. Ich widok zachwyca!

W

ciągu ponad stu lat od założenia Międzynarodowej Federacji Kynologicznej wyodrębniono ponad 400 ras psów. Oto 15 tych, które na całym świecie są uznawane za najpiękniejsze.

Wybierając psa, nigdy nie kieruj się wyłącznie jego wyglądem. Przeczytaj opisy rasy, porozmawiaj z osobami, które mają takiego czworonoga, a także z hodowcami. Znajdź czas na obserwację psów tej samej rasy, poznaj koszty ich utrzymania i najczęstsze choroby. Zawsze mierz siły na zamiary i nie kupuj psów w pseudohodowli.

1. Samojed

Samojedy tu duże, pogodne psy z puchatym futrem. Pochodzą z Syberii, gdzie były wykorzystywane jako psy zaprzęgowe. Bardzo dobrze znoszą zimne temperatury, latem mogą się męczyć. Przedstawiciele tej rasy mierzą ok. 60 cm wysokości w kłębie i ważą ok. 30 kg. Są to psy muskularne i silne, nie są odpowiednim wyborem dla osoby nieaktywnej lub seniora.

2. Owczarek niemiecki

Owczarki niemieckie są jedną z najbardziej rozpowszechnionych ras psów w Polsce. Charakteryzują się lojalnością, sprawnością fizyczną i ogromną potrzebą kontaktu z człowiekiem. Występują w wielu umaszczeniach, ich sierść jest twarda i szorstka. Najbardziej pożądane rozmiary to 63 cm wysokości w kłębie u samców i 58 cm u samic. Psy tej rasy nie nadają się na pierwszego czworonoga.

3. Chow-chow

Psy rasy chow-chow pochodzą z Chin. Ich znakiem rozpoznawczym jest niebieskim język. Przez bujną kryzę, okrągłe uszy i masywną kufę, przypominają niektórym lwa lub niedźwiedzia. Ich sierść wymaga szczotkowania 1-2 razy w tygodniu, a w okresie linienia nawet codziennie. Chow-chow są znane z upartych, niezależnych charakterów, przez co nie nadają się dla osób początkujących.

4. Chart afgański

Charty afgańskie są znane z długiej i lśniącej sierści, dzięki której wyglądają niezwykle majestatycznie i dostojnie. Psy tej rasy występują w wielu umaszczeniach, od rudego do czarnego. Tu duże czworonogi, które mogą mierzyć nawet 74 cm w kłębie, choć zwykle są mniejsze. Dorosłe samce ważą ok. 25 kg, a suczki ok. 20 kg. Przedstawiciele tej rasy słyną z niezależnych charakterów i "wybiórczej głuchoty".

5. Szpic miniaturowy

Szpice miniaturowe są obecnie jedną z najdroższych ras psów na świecie. Niektóre pomeraniany (to ich inna nazwa) potrafią kosztować nawet 15 tys. złotych. Wszystko przez pogodny wygląd, przyjazne usposobienie, a także "modę" sprawiającą, że wiele osób traktuje je jak oznakę bogactwa i modny gadżet. Przed takim zachowaniem warto przestrzec, bo pomeraniany to psy szczekliwe i wymagające.

6. Syberyjski husky

Syberyjski husky to przepiękny pies z niezależnym charakterem i muskularną sylwetką. Występuje w wielu umaszczeniach, choć najbardziej rozpowszechnione jest czarno-białe. To pies uparty, pogodny, z ogromną potrzebą ruchu i silnym instynktem łowieckim. Spuszczony ze smyczy może złapać trop i uciec. Lepiej, by nie opiekowała się nim osoba bez doświadczenia w prowadzeniu ras północnych.

7. Maltańczyk

Maltańczyki są zaliczane do małych ras psów "z włosami". Oznacza to, że mają niewielką ilość podszerstka i nie linieją tak obficie, jak psy "z sierścią". Psy tej rasy występują wyłącznie w umaszczeniu białym. Jeśli chodzi o charakter, są pogodne i energiczne, natomiast mogą być szczekliwe. Są dobrym wyborem na pierwszego psa, psa rodzinnego i towarzysza dla seniora.

8. Golden Retriever

Golden retriever to znakomity pies rodzinny. Ma przyjazne, pogodne usposobienie i jest podatny na szkolenie. Jego znakiem charakterystycznym jest sierść w kremowym bądź złotym odcieniu. Jest to pies duży i silny, jednak na tyle łagodny, że często wykorzystywany (po wyszkoleniu) w dogoterapii. Co ciekawe, Golden Retriever jest jedną z najpopularniejszych ras psów w Polsce 2022.

9. Owczarek szkocki

Owczarek szkocki, szerzej znany jako collie lub Lassie, to przepiękny pies z łagodnymi oczami. Jego znakiem rozpoznawczym jest długa sierść, choć występuje również w wersji krótkowłosej. Występuje w trzech typach umaszczenia: śniadym z białym, trójbarwnym oraz marmurkowym. Psy tej rasy cieszą się dobrym zdrowiem i mogą żyć nawet 16 lat. Opiekun powinien im jednak poświęcać sporo czasu.

10. Pudel

Pudel jest jedną z najmądrzejszych, a zarazem najdroższych ras psów na świecie. Występuje w czterech odmianach: dużej (królewskiej), średniej, miniaturowej i toy. To pies podatny na szkolenie, oddany opiekunowi i łagodny. Jego znakiem charakterystycznym jest kręcona sierść, która częstego czesania.

11. Shiba Inu

Shiba Inu to pies, który wyglądem przypomina lisa. Wszystko za sprawą puchatego, czerwonawego futra oraz nastawionych trójkątnych uszu. Choć są to czworonogi niewielkich rozmiarów, to drzemie w nich wielki charakter. Shiba Inu są uparte, niezależne, z dużym instynktem łowieckim. Wobec swojego opiekuna są oddane i lojalne, natomiast w stosunku do obcych zdystansowane i nieufne. Są zaliczane do jednych z najtrudniejszych ras psów.

12. Dog niemiecki

Dogi niemieckie są jedną z największych ras psów na świecie. Najwyższy osobnik tej rasy mierzył 111,8 centymetrów w kłębie, co uczyniło go najwyższym psem na świecie. Niestety dogi niemieckie są też jedną z ras psów żyjących najkrócej. Średnia wieku dla tej rasy to zaledwie 7 lat. Wszystko przez wynaturzony rozmiar i problemy z sercem oraz żołądkiem.

13. Wyżeł weimarski

Wyżeł weimarski to uniwersalny pies myśliwski, który potrafi nie tylko tropić, wystawiać, ale i aportować zwierzynę. Jest wytrzymały, szybki i zwinny. Obecnie hodowany głównie jako pies rodzinny, ale ma potężny instynkt łowiecki. Spuszczony ze smyczy, może uciec. To pies, który ceni sobie niezależność i wymaga konsekwentnego prowadzenia. Niestety wiele osób kupuje go ze względu na wyjątkowy kolor sierści.

14. Berneński pies pasterski

Berneński pies pasterski dawniej był wykorzystywany jako wszechstronny pies gospodarski, obecnie jest doskonałym psem rodzinnym. To pies przyjazny, zrównoważony, pogodny, choć w okresie szczenięcym może być żywiołowy i niszczycielski. Niestety nie cieszy się dobrym zdrowiem. Psy tej rasy często chorują na choroby serca. Bliskie są im też problemy ze stawami.

15. Angielski cocker spaniel

Angielski cocker spaniel to pies średniej wielkości osiągający wagę od 11 do 25 kg. Występuje w wielu umaszczeniach, od białego do czarnego, choć najpopularniejszy jest pomarańczowy i piaskowy. Jest to pies inteligentny, silny, wytrzymały, co do zasady zdrowy. Doskonale sprawdza się jako pies rodzinny, należy jednak pamiętać, że to potrzebuje zadań umysłowych i ma dużą potrzebę ruchu.

Czytaj także: https://natemat.pl/457150,9-ras-psow-ktore-wygladaja-jak-wilki