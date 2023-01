W

W Katowicach zmarł Jan Ludwiczak, miał 86 lat. O jego śmierci poinformowało w czwartek Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Ludwiczak był przewodniczącym Solidarności w kopalni Wujek w 1981 roku.

Pogrzeb Ludwiczaka zaplanowano na najbliższą sobotę. Msza żałobna odbędzie się w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Katowicach-Brynowie, nieopodal kopalni Wujek

Jan Ludwiczak zmarł w środę. Jego pogrzeb zaplanowano na najbliższą sobotę. Po mszy w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Katowicach-Brynowie, nieopodal kopalni Wujek. Pochówek nastąpi na cmentarzu w katowickiej dzielnicy Panewniki.

Jan Ludwiczak był jednym z najważniejszych nazwisk strajku w kopalni Wujek w 1981 roku, chociaż nie brał w nim czynnego udziału, ale to on stał się niejako jego inicjatorem. To w jego obronie, gdy został zatrzymany przez milicję w noc wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w kopalni wybuchł strajk, zakończony pacyfikacją i śmiercią dziewięciu górników.

"To do domu Jana Ludwiczaka w nocy z 12 na 13 grudnia wkroczyła Milicja Obywatelska, aresztowała go, a przybyłych na pomoc górników pobito. To wtedy właśnie przelała się pierwsza krew stanu wojennego" – napisał dyrektor katowickiego Centrum Robert Ciupa.

Gdy informacja o zatrzymaniu Ludwiczaka i pobiciu górników przez milicję dotarła do kopalni, rozpoczął się strajk. Zwolnienie zatrzymanego, a następnie internowanego przewodniczącego było jednym z postulatów górników.

W kopalni Wujek pracował do emerytury

Ludwiczak w katowickiej kopalni Wujek pracował od 1965 r. aż do emerytury w 1990 r. We wrześniu 1980 r. był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność, a potem przewodniczącym zakładowej "S". Został internowany po zatrzymaniu w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie i Katowicach. Był uczestnikiem buntu internowanych w Załężu i pięciodniowej głodówki w Uhercach. W latach 1990-1992 należał do NSZZ Solidarność 80. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2007 r.) i Krzyżem Wolności i Solidarności (w 2015 r.).