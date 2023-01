L

Lisa Marie Presley miała bardzo burzliwe życie uczuciowe. Piosenkarka 4 razy wychodziła za mąż, a jej wybrankami byli najpopularniejsi artyści lub twórcy na świecie. Co wiemy o małżeństwach córki Elvisa, która zmarła nagle 12 stycznia 2023 roku?

Lisa Marie Presley nie żyje. Fot. Boston Herald / Polaris/East News

Lisa Marie Presley odeszła nagle. Kilka godzin wcześniej pogotowie zabrało ją do szpitala, po tym, jak dostała ataku serca

Córka Elvisa doświadczyła w życiu wielu trudnych sytuacji. Przez lata media rozpisywały się też o jej związkach

Piosenkarka ma za sobą 4 małżeństwa (jej partnerami byli: Danny Keough, Michael Jackson, Nicolas Cage, Michael Lockwood). Co o nich wiemy?

Zawodowo była piosenkarką i autorką tekstów, natomiast prywatnie córką Elvisa i Priscilli Presley. Jej rodzice rozwiedli się, gdy była małą dziewczynką. Wyprowadziła się wówczas z mamą do Los Angeles.

Utrzymywała jednak dobry kontakt z ojcem. Król rock'n'rolla rozpieszczał swoją córkę, jak tylko mógł. Obdarowywał ją drogimi prezentami. Pozwalał jej też uczestniczyć w imprezach, które często trwały do rana.

"Widziałam rzeczy, których nie powinnam" – przyznała po latach w jednym z wywiadów sama zainteresowana. Beztroskie dzieciństwo Lisy skończyło się, gdy zmarł jej ojciec. Późniejsze nastoletnie życie było obwarowane uzależnieniami od narkotyków i alkoholu. Z nałogów pomogła jej wyjść scjentologia.

Pierwsze małżeństwo Lisy Marie Presley z muzykiem Dannym Keoughem

W pokonaniu uzależnienia wspierał ją pierwszy mąż Danny Keough. Para pobrała się w październiku 1988 roku w Chicago.

Niedługo później na świat przyszło ich pierwsze dziecko: córka Riley, która dziś jest znaną aktorką. W 1992 roku Presley urodziła syna Benjamina (mężczyzna popełni samobójstwo w 2020 roku). Relacja piosenkarki i muzyka jednak nie przetrwała próby czasu. Rozwiedli się po sześciu latach małżeństwa.

Córka Elvisa związała się z Michaelem Jacksonem

Niecały miesiąc później Lisa wyszła za mąż za piosenkarza Michaela Jacksona, którego po raz pierwszy spotkała na jednym z koncertów swojego zmarłego ojca w Las Vegas.

Jej związkiem z Jacksonem zaskoczeni byli wszyscy. Matka Presley uważała wówczas, że gwiazdor, który walczył z oskarżeniami o molestowanie seksualne i podejrzeniami o pedofilię, związek z córką króla rock'n'rolla wykorzystywał do naprawienia swojego zniszczonego wizerunku.

– Jestem bardzo zakochana w Michaelu. Poświęcam swoje życie byciu jego żoną. Rozumiem go i wspieram. Wierzę, że nie zrobił nic złego, że został niesłusznie oskarżony – cytuje słowa Lisy portal people.com.

Piosenkarka wystąpiła nawet w teledysku do piosenki Michaela pt. "You Are Not Alone". Niedługo później w rozmowie z mediami wspominała, że jej ojciec i Jackson mieli sporo wspólnych cech. Dwa lata później okazało się, że relacja Lisy i Michaela zakończyła się.

Wspomnijmy, że w filmie dokumentalnym "Leaving Neverland" lokaj Michaela Jacksona tak wspominał ich związek: – Lisa i Michael mieli dziwny związek. Nigdy nie widziałem, żeby mieli jakąkolwiek prawdziwą romantyczną interakcję. Byli bardziej jak przyjaciele niż kochankowie, nie było zbyt wiele chemii między nimi.

Trzecim mężem Lisy Marie Presley został Nicolas Cage

Później w życiu wokalistki pojawił się młodszy o 6 lat muzyk John Oszajca. Lisa przyjęła nawet od niego zaręczyny, ale gdy poznała aktora Nicolasa Cage'a na przyjęciu urodzinowym Johnny'ego Ramone w 2000 roku przepadła.

To właśnie on został jej trzecim mężem. Ślub odbył się w tajemnicy w sierpniu 2002 roku. Zaledwie kilka tygodni później aktor wniósł pozew rozwodowy. – Jest mi smutno z tego powodu, ale przede wszystkim nie powinniśmy byli być małżeństwem – przekazała Lisa Marie w oświadczeniu.

Z kolei artysta w wywiadzie z Barbarą Walters przyznał: – Nasze małżeństwo wydawało się logiczne, oboje pochodziliśmy ze znanych artystycznych rodzin. Często jednak zdarza się, że spotkanie dwóch silnych osobowości nie sprzyja utrzymaniu związku. Czasem myślę, że gdybyśmy tak nie spieszyli się z małżeństwem, mielibyśmy większą szansę. Czasem żałuję, że złożyłem pozew. Niestety, teraz nie uda się nam uratować naszego związku.

Przed laty wiele mówiło się o tym, że Cage mógł ożenić się z Lisą nie z miłości do niej samej, a do twórczości Elvisa.

Czwarte małżeństwo córki Elvisa Presleya

Lisa czwarty raz została mężatką w styczniu 2006 roku. Poślubiła Michaela Lockwooda. W wieku 40 lat Presley urodziła bliźniaczki – Finley i Harper.

O rozpadzie ich małżeństwa media dowiedziały się w 2017 roku. Wtedy też ujawniono, że na muzyku ciążą oskarżenia o molestowanie seksualne i pedofilię. Z medialnym doniesień wynikało, że z komputera Lockwooda zabezpieczono "niestosowne filmy oraz zdjęcia". Miały na nich być także jego córki Harper i Finley.

Niedługo później wyszło też na jaw, że po porodzie Presley uzależniła się od opioidowych środków przeciwbólowych. – Dochodziłam do siebie w szpitalu, kiedy lekarz przepisał mi opioidy na ból. Wystarczyła jedna recepta, abym poczuła potrzebę dalszego ich przyjmowania – zwierzyła się w programie "Today". Dziewczynki przez tę całą sytuację trafiły do domu dziecka. Potem opiekę nad nimi przejęła babcia Priscilla Presley.