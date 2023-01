C

Choć przemysł motoryzacyjny coraz częściej wychodzi naprzeciw zwiększonej świadomości konsumentów dotyczącej ekologii, wydawało się, że kwestia opon pozostaje bezdyskusyjna. Liczy się bowiem bezpieczeństwo, a wówczas kwestie ekologii schodzą na dalszy plan. Otóż okazuje się, że wcale nie musi tak być. Z produktów pochodzenia naturalnego da się zrobić bezpieczne opony. To udowadnia Goodyear.

Czy opony mogą być ekologiczne? Goodyear udowadnia, że tak Fot. Materiały prasowe

Marka Goodyear zaprezentowała oponę, która jest wyprodukowana w 90 proc. z materiałów odnawialnych i jednocześnie została dopuszczona do ruchu drogowego

Marka planuje wyprodukować i wprowadzić w 2023 roku na rynek oponę zawierającą do 70 proc. zrównoważonych materiałów.

Do 2030 Goodyear chce opracować oponę, która stworzona będzie w całości z materiałów zrównoważonych

Opona demonstracyjna, która aż w 90 proc. składa się z materiałów odnawialnych, przeszła wszystkie obowiązujące testy regulacyjne i została dopuszczona do ruchu drogowego. Zaprezentowano ją podczas targów Consumer Electronics Show w Las Vegas. Aż 17 składników odnawialnych w 12 komponentach opony i niższe opory toczenia w porównaniu z oponą z tradycyjnych materiałów – to oznacza, że nowa opona Goodyear może w przyszłości oferować większą oszczędność paliwa i jednocześnie obniżać ślad węglowy.

Opona naturalnego pochodzenia

W skład opony zaprezentowanej premierowo na CES 2023 wchodzą się między innymi: cztery rodzaje sadzy (tradycyjnie wytwarzana pochodzi ze spalania różnych rodzajów produktów ropopochodnych), oleju sojowego, krzemionki, która jest produktem ubocznym przetwarzania ryżu, poliestru z recyklingu, bio-odnawialnych żywic z drzewa sosnowego, Polimery z surowców bio- i bio-cyrkulacyjnych oraz stali.

Egzemplarz na razie jest prototypem, ale firma już pracuje nad szacunkami, co trzeba zrobić, by opony mogły masowo zostać wprowadzona na rynek. Jak podkreślają przedstawiciele Goodyear, to będzie wymagało dalszej współpracy z dostawcami firmy, aby dokładnie oszacować ilość odnawialnych materiałów niezbędną do produkcji takich opon w dużych ilościach.

Opona z całkowicie zrównoważonych materiałów już w 2030 roku

Goodyear stosuje już materiały zrównoważone w produkcji wybranych linii opon. Olej sojowy można znaleźć obecnie w ośmiu liniach produktów, a także niektórych oponach wyścigowych. Ponadto od 2018 r. Goodyear ponad dwukrotnie zwiększył wykorzystanie krzemionki z łusek ryżowych (RHA). Wprowadzając na rynek oponę o zawartości nawet 70 proc. materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł, marka demonstruje swoje realne zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązania rynkowe.

Na tym Goodyear jednak wcale nie planuje się zatrzymać. – Robimy postępy w osiągnięciu celu, jakim jest wprowadzenie do 2030 roku pierwszej w branży opony w 100 proc. wykonanej z materiałów zrównoważonych – powiedział Chris Helsel, wiceprezes ds. operacji globalnych i dyrektor ds. technologii.

– Miniony rok miał decydujące znaczenie, zbadaliśmy nowe technologie, zidentyfikowaliśmy możliwości dalszej współpracy i wykorzystaliśmy wytrwałość naszego zespołu nie tylko po to, aby zademonstrować zdolność produkcji opony złożonej w 90 proc. z materiałów odnawialnych, ale także wyprodukować w tym roku seryjną oponę z 70-procentowym udziałem materiałów odnawialnych – wyjaśnił.

Goodyear jest jedną z największych firm oponiarskich na świecie. Zatrudnia około 72 000 osób i wytwarza swoje produkty w 55 zakładach w 23 krajach świata.