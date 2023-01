W

W niesamowitym stylu na ostatnim etapie Rajdu Dakar Eryk Goczał odrobił kilka minut straty i zwyciężył. 18-letni Polak przeszedł do historii, wygrywając rajd w kategorii SSV. Na gorąco komentował: "Chciałem po prostu dotrzeć na metę, a tymczasem wygrywamy". Dla Eryka Goczała to był debiut w Rajdzie Dakar. Jakże udany! Jego ojciec Marek Goczał był trzeci w klasyfikacji generalnej, wujek Michał – piąty.

Polak wygrał Rajd Dakar! 18-letni Eryk Goczał zwyciężył w kategorii SSV Fot. Facebook.com / Eryk Goczał

18-letni Eryk Goczał wygrał Rajd Dakar w kategorii pojazdów lekkich SSV

Goczał był najmłodszym kierowcą w całej imprezie

Młody Polak jechał wraz z pilotem Oriolem Meną z ekipy Energylandia Rally Team

– Niewiarygodne, wygrywamy Rajd Dakar w naszym debiucie! Chciałem w tym moim pierwszym starcie po prostu być na mecie, a tymczasem wygrywamy! – mówił na gorąco tuż po dotarciu na metę Eryk Goczał.

I faktycznie – jeszcze w sobotę 18-latek przyznawał, że choć udało się odrobić kilka minut straty do prowadzącego w klasyfikacji Litwina Rokasa Baciuski, to jeszcze parę minut straty pozostało. Tymczasem młody sportowiec nabawił się kontuzji ręki. Mimo to Polak odniósł historyczny sukces.

W niedzielę ze łzami w oczach Eryk Goczał świętował zwycięstwo.

– To był koszmarnie trudny rajd. Dwa dni temu podjęliśmy niezwykle trudną decyzję strategiczną – jestem niezmiernie wdzięczny mojej rodzinie, mojemu tacie i wujkowi za to, jak nam pomogli – postawili nas na pierwszym miejscu i zrobili wszystko, abyśmy wygrali. I to się opłaciło. Trudno znaleźć mi w tym momencie słowa. Wygraliśmy Dakar! - mówił na mecie w Dammam 18-latek.

Dodajmy, że ojciec Eryka, Marek Goczał, wraz z ekipą zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Z Michał Goczał – brat Marka i wujek Eryka – zajął miejsce piąte. Wszyscy są kierowcami Energylandia Rally Team.

"Tak wygląda spełnione marzenie! Meta Rajdu Dakar, zwycięstwo w klasyfikacji generalnej SSV! Nie zapomnę tych chwil do końca życia!" – napisał Eryk Goczał na Facebooku, spiesząc z podziękowaniami i gratulacjami.

"Dziękuję mojemu pilotowi Oriolowi za bezbłędne prowadzenie mnie do tej mety przez ponad 8500 kilometrów!" – podkreślił 18-latek.

"Gratuluję Tacie i Maćkowi za zdobycie 3. miejsca - na podium staniemy razem! Michałowi i Szymonowi za niełatwą walkę po awarii i 7. miejsce na mecie! Postawiliście na mnie, to zwycięstwo jest też Wasze! Mamo, bez Ciebie nie byłoby mnie tutaj, Edo, Rasiu- dzięki za najlepsze wsparcie na miejscu! Dziękuję South Racing Can-Am za świetne auto, wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie na miejscu i z Polski" – czytamy we wpisie zwycięzcy.

Przed rajdem Eryk Goczał mówił, że przygotowywał się do niego od trzech lat. Dotąd jednak nie mógł w nim wystartować. Zaledwie w listopadzie ubiegłego roku uzyskał prawo jazdy, a niecałe dwa miesiące później został najmłodszym w historii kierowcą startującym w tym najtrudniejszym off-roadowym rajdzie na świecie. Teraz został jego najmłodszym zwycięzcą.

– Na pewno tu wrócimy – mówił Eryk Goczał tuż po zwycięstwie. Kibice już na pewno trzymają kciuki za ten powrót.