Adam Nowiński

Kiedyś sprawdzano, ile osób zmieści się do małego fiata. Teraz grupa 12 Turków postanowiła zobaczyć, czy zmieszczą się do Forda S Max. Udało im się przejechać z Węgier do Polski, ale w końcu zatrzymała ich Straż Graniczna.

Strażnicy graniczni byli w szoku. Fot. Podkarpacki Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze Straży Granicznej w Chochołowie na Podhalu musieli mocno zdziwić się, kiedy zatrzymali do kontroli samochód marki Ford S Max na polskich numerach rejestracyjnych.

Okazało się bowiem, że wewnątrz siedmioosobowego auta jedzie... 12 obywateli Turcji i Ukrainiec. Na zamieszczonym przez pograniczników nagraniu widać, jak bardzo obciążone jest auto. Dwóch mężczyzn jechało z przodu, siedmiu w drugim rzędzie, trzech w trzecim, a jeden schowany był za trzecim rzędem w przestrzeni bagażowej. Cudzoziemcy próbowali w ten sposób nielegalnie przedostać się przez Polskę dalej na zachód do Niemiec. Żaden z nich nie posiadał ważnej wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu w Polsce. Mundurowi ustalili, że obcokrajowcy z Turcji polecieli samolotem do Serbii, stamtąd pieszo przedostali się do Węgier. Tam wsiedli do samochodu i przez Słowację, a później byłe przejście graniczne w Chochołowie dostali się do naszego kraju. Z komunikatu pograniczników wynika, że komendant Straży Granicznej w Zakopanem każdemu z 12 obywateli Turcji wydał decyzję zobowiązującą ich do powrotu do kraju z 3-letnim zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Ponadto Sąd Rejonowy w Nowym Targu wydał postanowienie o umieszczeniu mężczyzn w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lesznowoli i Przemyślu na okres 3 miesięcy. Z kolei kierujący pojazdem obywatel Ukrainy został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, polegającego na organizowaniu innym osobom przekroczenia wbrew przepisom prawa granicy RP.

