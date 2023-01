M

Mamy za sobą nadspodziewanie ciepłą pierwszą połowę stycznia 2023 roku. Już niedługo jednak nadejdzie dotkliwe ochłodzenie. W wielu miejscach Polski będzie padał śnieg. Wiadomo, gdzie będzie go najwięcej. Sprawdźcie najnowszą prognozę pogody.

W Polsce szykuje się powrót zimy. Fot. Screen / WXCharts

Środa będzie przełomowym dniem, jeśli chodzi o temperaturę

Do końca tygodnia w wielu miejscach Polski będzie padać śnieg

Temperatura także znacznie się obniży, potem jednak ma wrócić do normy

Poniedziałek (16 stycznia) w wielu miejscach Polski jest deszczowy. Taka pogoda ma miejsce szczególnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. We wtorek dalej spodziewane są opady deszczu, ale także deszczu ze śniegiem. Biały puch może szczególnie pojawić się w górach i na Podhalu. Deszcz ma również padać na zachodzie i północy. W innych częściach Polski będzie dość pogodnie. Wtorek (17 stycznia) ma być jednak ostatnim dniem z dodatnią temperaturą w całej Polsce. Najchłodniej (2 stopnie) będzie w Zakopanem, najcieplej (7 st. C) – na wschodzie Polski. Silny wiatr może jednak sprawiać, że temperatura odczuwalna będzie niższa. Tak może być przede wszystkim na wybrzeżu.

Już w środę (18 listopada) w pasie od Niziny Śląskiej po Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze i Mazury ma pojawić się śnieg. Ma go spaść 5-10 centymetrów. Wtedy w tych rejonach będzie już znacznie chłodniej, bo około 0-1 st. C. Na południowym wschodzie dalej będzie jednak ciepło – około 7-10 stopni Celsjusza.

W czwartek i piątek będzie więcej słońca. Jeśli śnieg będzie padać, to tym razem na południowym wschodzie. W nocy będzie już wyraźnie poniżej zera, miejscami nawet poniżej minus 5 stopni. W ciągu dnia będzie około zera stopni, a nawet nieco powyżej.

Łagodna zima ma utrzymać się w Polsce do końca tygodnia. Mróz będzie tylko nocami. W miejscach, gdzie będą rozpogodzenia, może być nawet minus 5 - minus 10 stopni. W dzień termometry powinny pokazywać 2-3 stopnie na minusie. W pozostałych częściach kraju może być nawet powyżej zera. To mają być wartości mieszczące się idealnie w styczniowej normie wieloletniej.

Ruszyły ferie zimowe. Czy pogoda sprzyja zimowym szaleństwom?

Uczniowie z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego rozpoczęli już ferie zimowe. Synoptycy nie mają jednak dobrych wieści dla dzieci i młodzieży liczących na zimowe szaleństwa.

Jak wynika jednak z wcześniejszej, weekendowej prognozy IMGW, najbliższe opady śniegu będą mieć miejsce dopiero we wtorek 17 stycznia – wciąż jednak na śnieg będą mogły liczyć jedynie osoby przebywające na południowych krańcach Polski, w Tatrach i Beskidach. Deszczowy marzec i gorący kwiecień 2023

10 stycznia IMGW wydało także eksperymentalną prognozę pogody na kolejne trzy miesiące roku. Jak wynika z danych opracowanych przez synoptyków, choć luty przewidywany jest bez specjalnych atrakcji, w marcu w całej Polsce ma być zdecydowanie bardziej deszczowo, a w kwietniu znacznie cieplej, niż zwykle.

Średnia temperatura w kwietniu może się podnieść nawet o 1,5 stopnia. Najwyższa prognozowana średnia dotyczy Zielonej Góry, w której podniosła się z 8,7 st. C na 10 st. C. Niemal takie same średnie (9,9 st. C) prognozowane są dla Gorzowa Wielkopolskiego i Wrocławia.