Joanna Głuszek zmarła w sobotę 14 stycznia. Aktywistka i wolontariuszka miała 32 lata. Była między innymi współorganizatorką pierwszego Marszu Równości w Białymstoku.

Nie żyje Joanna Głuszek. Fot. Facebook / Joanna Głuszek

Zmarła 32-letnia Joanna Głuszek z Białegostoku

Kobieta od roku zmagała się z chorobą nowotworową

O śmierci aktywistki poinformował między innymi na swoim Facebooku Tęczowy Białystok, białostockie stowarzyszenie działające na rzecz osób LGBTQ+, do którego należała Joanna. Kobieta od roku zmagała się z chorobą nowotworową.

"W sobotę o godzinie 20:40 odeszła Joanna Głuszek, członkini naszego stowarzyszenia, zaangażowana aktywistka i edukatorka, a przede wszystkim wspaniała koleżanka. Asia od ponad roku zmagała się z nowotworem, o czym otwarcie pisała m.in. na swoim Instagramie" – napisano w komunikacie żegnającym Joannę.

Na swoim profilu wpis z kondolencjami zamieścił również Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku, którego Joanna była absolwentką.

"Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci absolwentki kulturoznawstwa mgr Joanny Głuszek. Wyrazy współczucia Mężowi, Rodzinie i Bliskim składają pracownicy, studentki i studenci Instytutu Studiów Kulturowych UwB" – napisała uczelnia.

Z jej komunikatu możemy się dowiedzieć, że Joanna współtworzyła pierwsze Koło Naukowe na kulturoznawstwie i aktywnie działała na rzecz kierunku. Uniwersytet określił ją jako osobę ambitną, która nie zamyka się na potrzeby innych.

Wiadomo też, że Joanna latem ubiegłego roku zaręczyła się, a w grudniu wzięła ślub.

Pogrzeb odbędzie się we wsi Karakule

Wystawienie ciała Joanny odbędzie się w nastąpi w domu pogrzebowym LOGIS we wsi Karakule w gminie Supraśl we wtorek 17 stycznia w godzinach od 17:00 do 20:00. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dzień później, w środę 18 stycznia o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym również w Karakulach.