Ma 6 mln obserwatorów na Tik Toku i dopiero się rozkręca. Kim jest Ewa Zawada?

6 milionów na Tik Toku, a ja jej nawet nie kojarzę? Jeśli z taką myślą przeczytałeś lub przeczytałaś tytuł tego artykułu, z pewnością należysz do grona nieco starszych odbiorców, a Tik Tok nie jest u Ciebie aplikacją pierwszego wyboru. Ale jeśli jesteś już w tym artykule, oznacza to także, że chcesz się orientować i wiedzieć, kim właściwie są ci młodzi ludzie i na czym polega ich fenomen. My również! Dlatego zaprosiliśmy do studia TALK SLOW Ewę Zawadę (Dobra Faza). Ewa zaczynała przygodę z Tik Tokiem kilka lat temu. W 2021 roku otrzymała nagrodę Tik Tokera roku 2020. Dzisiaj obserwuje ją 6 milionów osób (sporą część stanowią zagraniczni fani). Jak sama mówi, proponuje treści lifestyle'owe. Sporo miejsca poświęca rozrywce, makijażom, ale też zdrowiu psychicznemu (sama choruje na nerwicę lękową), a nawet edukacji seksualnej. Młodzi ludzie mogą się do niej zwracać z trudnymi pytaniami. Czyżby nie taki Tik Tok pusty jak go malują? Posłuchajcie rozmowy i sami się przekonajcie!