Łódź, 10 stycznia 2023 – 2040 lat dzieli dzieło antycznego Owidiusza i nowoczesną technologię VR. Dziś spotykają się w cyberprzestrzeni teledysku VR, w którym Małgorzata Walewska śpiewa pieśń Ariadne z płyty Heroides Jakuba Ciupińskiego. Premiera 19 stycznia 2023 r. w czasie wernisażu w Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz. Teledysk VR będzie można oglądać w hotelowym lobby do 10 lutego. Wstęp wolny.

Małgorzata Walewska Fot. mat. prasowe

Ciepły mezzosopran Małgorzaty Walewskiej, antyczna poezja Owidiusza, elektryzująca muzyka Jakuba Ciupińskiego, oniryczny taniec Kayi Kołodziejczyk i nowoczesne efekty specjalne produkcji VR 360°.

W ten sposób Małgorzata Walewska i Jakub Ciupiński postanowili wyjść poza klasyczne postrzeganie muzyki poważnej i zaprezentować jeden z utworów Ciupińskiego z płyty Heroides w postaci teledysku VR.

Widz z pomocą gogli podąża za Ariadną, porzuconą na wyspie przez Tezeusza. Przemierza metafizyczny, księżycowy krajobraz pełen magii i ambientowych brzmień. Pojawia się w nim Ariadna, czyli Kaya Kołodziejczyk, która tańcem wyraża emocje przerażonej heroiny.

Małgorzata Walewska głosem pozbawionym operowej emfazy interpretuje rozterki mitycznej bohaterki i wciela się w rolę prakobiety. Śpiewa o miłości, wiecznej tęsknocie i pogoni za marzeniami.

Przestrzenna, wielowymiarowa aranżacja muzyczna Jakuba Ciupińskiego i doskonałe efekty stworzone przez światowej sławy specjalistów, czynią te wyznania jeszcze bardziej magicznymi. Widz doświadcza emocji, które trudno zapomnieć.

Teledysk będzie można oglądać bezpłatnie w lobby Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz, gdzie od 19 stycznia do 10 lutego stać będzie box VR. Przed obejrzeniem należy zgłosić się do recepcji.

19 stycznia (czwartek) o godz. 19:00 odbędzie się wernisaż z premierową projekcją, podczas którego spotkać będzie można współtwórców tej wyjątkowej produkcji i posłuchać o tym, jak się tworzy filmy 360°. Wstęp na wernisaż wolny.

– Praca nad VR w niczym nie przypominała kręcenia zwykłego teledysku. Nie mogłam sobie nawet wyobrazić, jak to będzie wyglądać po założeniu okularów – przyznaje Małgorzata Walewska.

– Kiedy dowiedziałam się o projekcie Ariadne, od razu wiedziałam, że musi on zostać zaprezentowany w przestrzeniach Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz – przyznaje Anna Olszyńska, general manager hotelu.

– W ramach projektu Andel’s Art od lat wychodzimy poza tradycyjne doświadczanie sztuki. Promujemy współczesnych artystów. W sztuce łączymy to, co znane z tym, co nowe i innowacyjne. Tak jak sam hotel łączy tradycję z nowoczesnością– dodaje.

Ariadne to jedna z bohaterek albumu Jakuba Ciupińskiego Heroides. Kompozytor stworzył muzykę do wybranych listów z poematów Owidiusza i zaprosił do nagrania partii wokalnych mezzosopranistkę Małgorzatę Walewską.

Jakub Ciupiński jest utytułowanym polskim kompozytorem mieszkającym w Nowym Jorku. Tworzył koncertową muzykę dla m.in. Birmingham Royal Ballet, Metropolis Ensemble, Silicon Valley Ballet, Sybarite5, Anne Akiko-Meyers czy Philippe Quint. Jako 8-latek debiutował w Sony Music Poland pod pseudonimem Jakub Żak.

Małgorzata Walewska jest jedną z najbardziej uznanych polskich śpiewaczek operowych. Występowała na ponad 30 scenach słynnych teatrów w Europie i USA. Do jej pokazowych ról należą Carmen, Amneris, Azucena, Dalila, Eboli, Ulryka, Kundry czy Santuzza.

Marek Titow od czternastu lat związany jest z produkcją filmową i reklamową, specjalizuje się w Cinematic VR. Współpracował przy takich produkcjach jak Deep Dive, Szepty, Biesy VR czy dokumencie Wish You Were Here. Pięć lat temu stworzył firmę Altereye, która zajmuje się produkcją VR. W postprodukcji Ariadne współpracował z Halo Productions i studiem Coloroffon, które na swoim koncie ma filmy m.in. Kamerdyner, Film Balkonowy, Ekler czy Furioza.

Vienna House by Wyndham Andel’s Lodz to hotel-galeria, znany ze swojej roli mecenasa sztuki. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów hotelowych w Łodzi. Wielokrotnie nagrodzony za architekturę zrewitalizowanego budynku, uznany za najlepszy unikatowy obiekt eventowy w Polsce. W hotelu mieści się restauracja Delight, oferująca polskie produkty w nowej odsłonie.

ARIADNE – PRODUKCJA:

Muzyka: Jakub Ciupiński

Tekst oryginalny: Heroides Owidiusza

Głos: Małgorzata Walewska

Choreografia i taniec: Kaya Kołodziejczyk

Scenografia: Alicja Kokosińska

Kostiumy: Agnieszka Baranowska

Operator kamery: Marek Titow

Kierownik produkcji: Łucja Waśko

Postprodukcja: Renata Kucharska (Halo Productions), Marek Titow (Altereye), Magdalena Widuch (Coloroffon Film).