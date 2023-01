K

Krzywda dziecka to nie tylko cios w serce rodziców. To również rana zadana zbiorowości, zwłaszcza gdy mowa o mniejszych społecznościach. Jak pomóc skrzywdzonemu dziecku? Tym bardziej, jeśli ma się do czynienia z... dzikim dzieckiem, które przybyło z lasu?! Taki temat przewodni znajdziemy w powieści "Magiczna chwila" Kristin Hannah, która już wkrótce ponownie zawita do naszych księgarni.

"Magiczna chwila" to wydana w 2006 roku powieść obyczajowa Kristin Hannah. Książka opowiada o miłości okrytej niesławą terapeutki do skrzywdzonej dzikiej dziewczynki. Wydawnictwo Świat Książki przygotowało kolejne jej polskie wydanie Fot. guille pozzi / Unsplash

Kristin Hannah jest jedną z najbardziej znanych amerykańskich autorek powieści obyczajowych, które w naszym kraju cieszą się niemałą popularnością. Na swoim koncie ma niejeden bestseller z listy "New York Times", a jej książki przyciągają producentów filmowych i telewizyjnych. Największa sławę wśród krytyków i czytelników przyniosły jej powieści historyczno-obyczajowe "Słowik" oraz "Zimowy ogród". Jej pierwszy zaplanowany na 2023 rok tytuł w Polsce ("Magiczna chwila") można już uznać za klasyk. A to dlatego, że autorka wydała go w Stanach Zjednoczonych dawno temu, bo w 2006 roku. W polskim przekładzie powieść ukazała się natomiast w 2008 roku. Teraz została "odkurzona", doczekując się kolejnego wydania w ramach odświeżonej przez Wydawnictwo Świat Książki kolekcji książkowej Kristin Hannah.

"Magiczna chwila" rozgrywa się w fikcyjnym otoczonym lasami niewielkim miasteczku Rain Valley w stanie Waszyngton. Pewnego jesiennego dnia zostaje znaleziona w parku przerażona kilkuletnia dziewczynka z wilczkiem w objęciach. Wiele wskazuje na to, że dziecko, które nie mówi i ma blizny na ciele, jest tzw. dzikim dzieckiem, które z nieznanych powodów żyło w leśnej głuszy w społecznej izolacji.

W zetknięciu z tak niecodziennym przypadkiem miejscowa komendantka policji Ellen Barton postanawia wezwać na pomoc swoją siostrę Julię Cates, która jest dziecięcym psychiatrą w Los Angeles. Liczy, że lekarce uda się nawiązać kontakt z dziewczynką, co umożliwi odkrycie tego, kim jest i co jej się stało. Julia zmaga się jednak z własną traumą – jej chora na depresję pacjentka zabiła kilku rówieśników i popełniła samobójstwo, co ciąży na jej i sumieniu, i renomie. Czy da radę dotrzeć do dziewczynki i... ją ocalić?

Dziewczynka jakby w odpowiedzi zeskoczyła z drzewa i wylądowała na ziemi jak kot spadający na cztery łapy. Wciąż trzymała w ramionach wilczka. To niemożliwe! Kości dziecka powinny pęknąć jak patyczki przy takim skoku. Ellie poczuła, że coś ją ściska w dołku. Nie była ani przesądna, ani skłonna do fantazji, ale w tej chwili, gdy tak siedziała na ławce, patrząc na to brudne, wychudzone dziecko ze szczenięciem wilka w objęciach, ogarnął ją jakiś lęk. Dziewczynka wpatrywała się w nią z napięciem. Można było odnieść wrażenie, że te piękne, dziwne niebieskozielone oczy widzą wszystko.

Jak większość albo i wszystkie powieści Kristin Hannah i ta stanowi mozaikę życiowych motywów. Na pierwszy plan wysuwa się miłość (matczyna, ale też siostrzana i romantyczna). Powieść skupia się też na przepracowaniu traumy (zarówno u lekarki, jak i u jej małej pacjentki). Ponadto pokazuje, jak bardzo krzywdzi pochopne ocenianie innych. Całość składa się na wzruszającą powieść o budowaniu więzi. Kristin Hannah oczywiście nie byłaby sobą, gdyby nie spróbowała skorzystać z pisarskiej możliwości, jaką daje rzadko spotykana bohaterka. Skoro fabuła koncentruje się wokół dziewczynki wychowanej z dala od ludzkiej cywilizacji, to może warto spojrzeć na wydarzenia również z jej perspektywy? Autorka podejmuje rękawicę, abyśmy mogli odkryć, co myśli i czuje takie "dzikie" dziecko i jak odbiera zachowania innych.

Wieczorem będzie leżała samotnie w swoim łóżku, słuchając uderzeń fal morskich o brzeg i myśląc o tym, jak bardzo ten dźwięk przypomina bicie jej serca. Znowu spróbuje zmierzyć się z bólem i poczuciem winy. Musi w końcu dojść do tego, co przeoczyła, jakiego znaku nie dostrzegła. To będzie bolesne – rozpamiętywanie – ale w końcu, dzięki tym wszystkim cierpieniom stanie się lepszym terapeutą.

Książka potwierdza wielokrotnie sprawdzoną tezę, że literatura Kristin Hannah jest jak balsam dla zbolałej duszy. Chociaż konfrontuje czytelników z trudnymi, nierzadko mrocznymi tematami, to tętni życiem, promieniuje ciepłem i wzmacnia wiarę w dobro, a przy tym jest pięknie i mądrze napisana. Autorka przypomina, że zawsze gdzieś jest to światełko w tunelu i nie warto się poddawać w jego szukaniu. Ta powieść to zastrzyk pozytywnej energii i iskra nadziei – idealna lektura rozświetlająca mrok. Czy zatem okryta niesławą i obwiniana w mediach dr Julia sprawi, że odnaleziona dziewczynka "otworzy się" na świat? Czy naznaczone bolesnymi doświadczeniami dziecko zaufa ludziom? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania wstąpcie do najbliższych księgarni lub zajrzyjcie na strony sklepów internetowych. W nowym wydaniu książka "Magiczna chwila" trafi do sprzedaży w całej Polsce już 25 stycznia 2023.