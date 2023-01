N

Nowy rok nie zdążył się jeszcze rozkręcić na dobre, a firma Lenovo zdążyła odpalić promocję, którą może zawstydzić nawet... św. Mikołaja. Sprawdźmy, jak stać się szczęśliwym posiadaczem dwóch zachwycających urządzeń, płacąc tylko za jedno.

Laptop Lenovo serii Yoga Fot. mat. prasowe

Szukasz ultranowoczesnego, wszechstronnego oraz bezkompromisowo wydajnego komputera, który dzięki kompaktowej konstrukcji może towarzyszyć ci zawsze i wszędzie? Wygrywem staniesz się już w momencie, w którym wybierzesz którekolwiek z urządzeń z serii Yoga!

Chciałbyś podbić stawkę i zostać podwójnym zwycięzcą? Proszę bardzo, wystarczy skorzystać z najnowszej promocji, w ramach której Lenovo pyta nabywców swoich laptopów "a może tablet do tego"?

Jak się okazuje, sprawa jest banalnie prosta, a od rewelacyjnego prezentu dzielą cię zaledwie cztery kroki:

A) zaczynasz od nabycia dowolnego laptopa Lenovo serii Yoga – masz na to czas to 31 marca br. – u jednego z partnerów promocji (do wyboru masz sklepy Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl oraz X-kom.pl),

B) wycinasz z opakowania produktu numer seryjny oraz kod kreskowy,

C) w ciągu 14 dni od momentu zakupu wypełniasz formularz zgłoszeniowy, dołączając do niego dowód zakupu oraz skan lub zdjęcie wyciętego kodu kreskowego i numeru seryjnego,

D) teraz rozsiadasz się wygodnie i z uśmiechem zadowolenia na twarzy wypatrujesz kuriera, który po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Lenovo ruszy w twoją stronę z nowiuteńkim urządzeniem Lenovo Tab M8 (Gen 2).

I już, to naprawdę wszystko! Od tej pory do dyspozycji masz świetny tablet – bez żadnych haczyków tudzież bez konieczności udowadniania, że było się grzeczną dziewczynką lub grzecznym chłopcem. Zostawisz go dla siebie czy podarujesz bliskiej osobie? Decyzja należy do ciebie.

Poznajmy bliżej bohaterów tej noworocznej promocji

Laptopy Yoga

Czym wyróżniają się laptopy tej serii? Mamy tutaj do czynienia z ultrasmukłymi i bardzo lekkimi urządzeniami, które zachwycają nie tylko ze względu na eleganckie i przyciągające uwagę wzornictwo oraz najwyższą jakość wykonania. Na przykład Yoga 7 Pro.

W tych atrakcyjnych obudowach skrywają się bowiem podzespoły o ponadprzeciętnych możliwościach, wytrzymałych bateriach oraz inteligentnych technologiach, gwarantujących imponującą wydajność. Niezależnie od tego, czy zależy ci na bezkompromisowym laptopie używanym do pracy, czy też rozrywki, bez problemu znajdziesz model dla siebie.

Te wykonane z metalu klasy lotniczej komputery wyróżnia nowoczesny design, przełomowa wydajność i zachwycający czas pracy na jednym ładowaniu. Poza tym cechują się innowacyjną konstrukcją, która umożliwia korzystanie z nich w czterech płaszczyznach.

Mamy tutaj bowiem do czynienia m.in. z modelami konwertowalnymi, które możesz otwierać i zamykać (wszystko to płynnie i stabilnie) w zakresie 360°, w zależności od aktualnych potrzeb przekształcając je z formy laptopa w tablet takimi jak np. Yoga 7 czy Yoga 9.

Wszystkie modele z serii Yoga dostępne w promocji znajdziecie na stronie Lenovo.

Tablet Lenovo Tab M8 (Gen 2) HD

Jest kompaktowy i świetnie leży w dłoni. Jest i elegancki, i trwały. Posiada spektakularny wyświetlacz z certyfikatem TÜV, który chroni wzrok użytkownika, a także głośnik z systemem Dolby Audio.

Oferuje wydajny czterordzeniowy procesor i baterię zapewniającą nawet 18 godzin pracy na jednym ładowaniu. Oto zaledwie część zalet owego multimedialnego tabletu, który firma Lenovo oferuje w ramach swojej najnowszej promocji.

Dodajmy: promocji, którą – choć zaczyna się w styczniu (ale trwa tylko do końca marca) – bez wątpienia można uznać za jedną ze zdecydowanie najgorętszych ofert w tym roku.