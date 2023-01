nt_logo

"Power Rangers" to już kultowa seria i popkulturowy fenomen. 30. rocznicę powstania serialu (tak, to już trzy dekady!) fani będą obchodzić w niezwykły sposób. Netflix wyemituje jubileuszowy odcinek specjalny, w którym powrócą gwiazdy oryginalnej obsady. Kiedy go obejrzymy? "Entertainment Weekly" pokazał już pierwsze zdjęcia z widowiska.

"Power Rangers" niedługo skończy 30 lat Fot. Courtesy Everett Collection Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej "Power Rangers", superbohaterski serial akcji, miał premierę 28 sierpnia 1993 roku (w Polsce zaczęto go emitować cztery lata później). Szybko stał się fenomenem i wokół nieustraszonych wojowników w kolorowych trykotach powstało całe uniwersum. W tym roku uwielbiana seria będzie świętować swoje 30. urodziny.

Ostatnio modne zrobiły się jubileuszowe odcinki specjalne (poświęcono je, chociażby "Przyjaciołom" czy filmom o Harrym Potterze). Teraz pora na "Power Rangers". Netflix zapowiedział już "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always", w którym wystąpią aktorzy z oryginalnej obsady. Kto wystąpi w odcinku specjalnym "Power Rangers" Netfliksa? Jak informuje "Entertainment Weekly", który udostępnił pierwsze zdjęcia z odcinka specjalnego "Power Rangers", powrócą m.in. Emanuel Jones (oryginalny Czarny Wojownik), David Yost (oryginalny Niebieski Wojownik), Catherine Sutherland (druga Różowa Wojowniczka), Steve Cardenas (drugi Czerwony Wojownik), Karan Ashley (druga Żółta Wojowniczka) i Johnny Yong Bosch (drugi Czarny Wojownik). To nie wszystko. W rolach dubbingowych wrócą również Barbara Goodson (Rita Odraza) i Richard Horvitz (Alpha 5). Nowym "dodatkiem" do obsady będzie Charlie Kersh, która zagra Ming, córkę oryginalnej Żółtej wojowniczki Trini (grała ją Thuy Trang, która w 2001 roku w wieku 27 lat zginęła w wypadku samochodowym). Na razie nie wiadomo, czy w obsadzie "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" pojawią się jeszcze inni oryginalni wojownicy. "Entertainment Weekly" nie informuje również, czy planowany jest specjalny hołd dla Jasona Davida Franka, czyli oryginalnego Zielonego Wojownika, który w ubiegłym roku zmarł w wieku 49 lat. O czym będzie "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always"? Jak opisuje "Entertainment Weekly", w "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" wojownicy staną "twarzą w twarz ze znajomym zagrożeniem z przeszłości". "W obliczu globalnego kryzysu (wojownicy) ponownie zostają wezwani, by być bohaterami, których potrzebuje świat. Zainspirowany legendarną mantrą z serii 'Once a Ranger, Always a Ranger', odcinek 'Once & Always' przypomina wszystkim, że kiedy zostajesz wojownikiem, zawsze będziesz częścią rodziny Power Rangers i zawsze jesteś w niej mile widziany" – czytamy. David Yost, oryginalny Niebieski Wojownik, który jest najdłużej grającym aktorem z oryginalnej obsady (odszedł w 1996 roku po czterech sezonach i ponad 200 odcinkach), nie krył ekscytacji z powodu ponownego spotkania koleżanek i kolegów z planu. Zwłaszcza że znowu zagrał u boku Emanuela Jonesa (oryginalny Czarny Wojownik), z którym brał udział w castingu do "Power Rangers". – To wspaniałe. To takie surrealistyczne przeżycie znów być na planie Power Rangers po 28 latach – mówił w rozmowie z "Entertainment Weekly". Kiedy premiera odcinka specjalnego "Power Rangers"? Obejrzymy go już 19 kwietnia na Netfliksie. Czytaj także: Czytaj także: https://natemat.pl/450418,co-sie-dzieje-z-obsada-serialu-power-rangers-zielony-ranger-wlasnie-zmarl

