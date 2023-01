K

Krystyna Czubówna oraz znani rysownicy i rysowniczki: Andrzej Mleczko, Marta Frej, Andrzej Rysuje, Magda Danaj – Porysunki i Janek Koza współtworzą kampanię społeczną „Jazda bez czytanki”, której organizatorem jest Stalexport Autostrada Małopolska S.A., zarządca autostrady A4 Katowice-Kraków. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie ze smartfonów podczas prowadzenia pojazdów.

Fot. materiały prasowe

W 2022 roku policjanci drogówki tylko w woj. śląskim odnotowali aż 5 500 wykroczeń dotyczących korzystania z telefonów w trakcie jazdy. To o niecałe 500 przypadków mniej niż w 2021 roku, ale liczby wciąż są zbyt duże.

– Każde działanie powodujące brak skupienia na drodze jest niebezpieczne i stwarza zagrożenie. Jadąc z prędkością 50 km/h, w ciągu 1 sekundy potrzebnej na reakcję, przejeżdżamy już prawie 14 metrów, więc nawet ta chwila nieuwagi na odczytanie smsa, może doprowadzić do tragedii – tłumaczy sierż. sztab. Damian Sokołowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dane statystyczne oraz badania wyraźnie pokazują, że korzystanie z telefonów w trakcie prowadzenia pojazdów to wciąż duży problem. Aż 57 procent kierowców przyznaje, że używa telefonów komórkowych w podróży, a co trzeci uważa, że ma na tyle podzielną uwagę, że może bezpiecznie używać telefonu w samochodzie. Tymczasem nawet co czwarty wypadek w Polsce może być spowodowany tym, że kierowca – zamiast na drodze – jest skupiony na swoim telefonie (dane Instytutu Transportu Samochodowego oraz raport Kantar dla PZU „Używanie telefonu w trakcie prowadzenia samochodu”, sierpień 2019).

– Dla nas, jako zarządcy autostrady A4 Katowice-Kraków, bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem. Dostrzegając wagę problemu, jakim jest korzystanie ze smartfonów w trakcie jazdy, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie kampanii „Jazda bez czytanki” – informuje Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM S.A. – Nieuważność kierowcy na drodze szybkiego ruchu niesie znacznie większe ryzyko konsekwencji dla ludzkiego zdrowia i życia. Bezpieczne prowadzenie samochodu i aktywne korzystanie ze smartfonów lub innych urządzeń mobilnych definitywnie się wykluczają. Udział w ruchu drogowym nie powinien być jazdą bez trzymanki – dodaje.

Do wzięcia udziału w kampanii „Jazda bez czytanki” zostali zaproszeni znani, lubiani i cenieni: głos spokoju i rozsądku Krystyna Czubówna, a także rysownicy i rysowniczki: Andrzej Mleczko, Marta Frej, Andrzej Rysuje, Magda Danaj – Porysunki i Janek Koza, którzy w charakterystyczny dla swojej twórczości sposób w przygotowanych ilustracjach zachęcają do porzucenia telefonów komórkowych na czas prowadzenia pojazdów. O udziale w kampanii „Jazda bez czytanki” mówią:

– Temat wydał mi się ważny, bo dotyczy praktycznie wszystkich kierujących, w tym mnie. Będę zadowolony, jeśli pointa rysunku przypomni się jakiemuś kierowcy, kiedy będzie chciał grzebać w telefonie, bo coś jest „niecierpiące zwłoki”. To nie jest sprawa życia i śmierci. A właściwie to właśnie jest – mówi Andrzej Rysuje, rysownik satyryczny.

– Biorę udział w kampanii, bo jest potrzebna. Każdy i każda z nas może zwiększyć bezpieczeństwo swoje i innych osób, nie korzystając z telefonu podczas prowadzenia samochodu. Dla mnie to właśnie znaczy cieszyć się życiem – dbać o to, żeby trwało jak najdłużej i pamiętać o innych – wyjaśnia Marta Frej, malarka i ilustratorka.

– Bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od każdego z nas z osobna. Chętnie biorę udział w akcji Jazda bez czytanki, bo sprawa odpowiedzialnego zachowania za kierownicą powinna leżeć nam na sercu. Nie dajmy się kierować telefonowi, to my trzymamy kierownicę – apeluje Magda Danaj, Porysunki, ilustratorka.

Kampania „Jazda bez czytanki” to kampania społeczna organizowana przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., zarządcę autostrady A4 Katowice-Kraków. Akcja – obejmująca radio, internet oraz social media – potrwa do końca lutego.

Posłuchać, jak nie czyta Krystyna Czubówna i zobaczyć, jak temat kampanii widzą rysownicy i rysowniczki, można na stronie www.jazdabezczytanki.pl.