Intensywne opady śniegu w niemal całym kraju, silny wiatr i marznące opady – tak zapowiada się najbliższy weekend. Zima powraca i przynosi ze sobą m.in. śnieżne zawieje oraz śliskie drogi. Instytut Gospodarki i Meteorologii Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wielu regionów Polski.

Śnieżyca fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

"Najbliższy weekend przyniesie iście zimową aurę. W całej Polsce występować będą okresami intensywne opady śniegu" – informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodają, w weekend będzie zdecydowanie chłodniej, niż w ciągu tygodnia. Nieco spokojniejsza pogoda czeka nas w niedzielę.

Pogoda na weekend. Śnieg w niemal całej Polsce

Śnieg w wielu regionach Polski – m.in. w Małopolsce, na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie - zaczął sypać już w piątek. W Bieszczadach spadło go do 12 cm. W nocy z piątku na sobotę strefa opadów – jak relacjonuje IMGW – obejmie już całą południowo-wschodnią część kraju i tam przyrost pokrywy będzie wynosił od 10 do 15 cm (lokalnie, w górach, nawet do 17 cm).

W sobotę opady śniegu obejmą już niemal cały kraj: najmniej intensywne będą w Polsce wschodniej i północno-zachodniej. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm: od Śląska po Mazury.

Najzimniej w ten weekend będzie na południu Polski: Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza w Krakowie i Rzeszowie, ok. -1 stopień w Częstochowie. W Warszawie i okolicach: od -2 do +1 stopnia Celsjusza. W Olsztynie i na Pomorzu najcieplej, od 2 do 4 stopni na plusie.

W nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę same opady będą już mniej intensywne, a pokrywa śnieżna zwiększy swą grubość o 5 cm do 8 cm na zachodzie kraju.

Alerty IMGW dla prawie całego kraja. Uwaga na drogach

Oprócz tego, że zrobi się mroźnie, może być też niebezpiecznie: wiatr powieje z prędkością do 65 kilometrów na godzinę, co może spowodować powstanie zawiei śnieżnych. Na drogach w trakcie zamieci widoczność będzie bliska słaba.

Będzie ślisko, na co również muszą uważać zwłaszcza kierowcy. W związku z powrotem zimy i spodziewanymi intensywnymi opadami śniegu IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia (w trzystopniowej skali).

Dla większości regionów Polski ogłoszono alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Chodzi o województwa (lub części województw): małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, łódzkie, podkarpackie, opolskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Większość z nich będzie obowiązywać do godziny 17 w sobotę.

Szczególnie uważać powinni mieszkańcy regionów, w których ogłoszono alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Chodzi o:

powiaty żywiecki, cieszyński, bielski i Bielsko-Biała w województwie śląskim

powiaty tatrzański, nowotarski, suski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, limanowski, gorlicki, brzeski, bocheński, tarnowski i Tarnów w województwie małopolskim

powiaty jasielski, krośnieński, Krosno, brzozowski, bieszczadzki, leski, strzyżowski, sanocki w województwie podkarpackim

powiaty lubański, lwówecki, karkonoski, kłodzki, kamiennogórski, Jelenia Góra, wałbrzyski w województwie dolnośląskim

Tam opady śniegu będą najsilniejsze i mogą powodować przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do nawet 30 centymetrów.

Oprócz powyższych ostrzeżeń IMGW, w niektórych regionach województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego będą też obowiązywać alerty przed opadami marznącymi.

O zachowanie ostrożności na drogach apeluje też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:

Zmiana pogody na zimową to zasługa wtórnego niżu Khang, pod którego wpływem znalazła się Polska – podkreślał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Najprawdopodobniej po weekendzie opady śniegu ustąpią, ale ponura aura tak łatwo nie odpuści, czekają nas m.in. zamglenia.