Ludzi łączy to, że każdy z nas ma jakieś większe lub mniejsze marzenia. Większość jednak nic nie robi, żeby je zrealizować. Czasami wynika to ze strachu, czasami z braku narzędzi lub po prostu motywacji. Bernardo Stamateas, światowej sławy psycholog, terapeuta i specjalista od samorozwoju w swojej najnowszej książce "Nadzwyczajny sukces" podpowiada, jak wyznaczyć sobie cel i go zrealizować, żeby osiągnąć sukces i być szczęśliwym.

Fot. Pxhere.com / CC0 Public Domain

Oferta wydawnictwa Bellona powiększyła się o kolejną pozycję wybitnego psychologa i terapeuty Bernardo Stamateasa dotyczącą samorozwoju.

Obok takich bestsellerów jak "Toksyczni ludzie", "Spokój emocjonalny", "Pragnę zmiany", "Od klęski do sukcesu", "Spokój emocjonalny", "Pozytywni ludzie" czy "Bardziej toksyczni ludzie" pojawiła się książka dla wszystkich, którzy marzą, ale są nieszczęśliwi, bo nie mogą tych marzeń spełnić – "Nadzwyczajny sukces".

W dużym skrócie Bernardo Stamateas w "Nadzwyczajnym sukcesie" podaje proste techniki i strategie, które pomagają spełniać marzenia. Psycholog prowadzi czytelnika za rękę i krok po kroku pokazuje mu, co musi zrobić na każdym etapie realizacji swojego upragnionego celu, którego osiągnięcie przyniesie mu sukces.

Stamateas jest zdania, że to, kim chce się być, decyduje o tym, kim się będzie. Wystarczy tylko pierwszy krok, czyli wybranie konkretnego celu, marzenia, którego proces realizacji i sama realizacja definiuje każdego z osobna.

Argentyński psycholog greckiego pochodzenia wychodzi z założenia, że każdy człowiek został stworzony do tego, żeby iść do przodu, zdobywać i spełniać swoje marzenia. Mało tego, każdy z nas jest zdolny do tego, żeby osiągnąć wszystko, co sobie założył.

"Jesteś istotą kreatywną, a kreatywność w największym rozkwicie zawiedzie cię do sukcesu. Jesteś wyjątkowy i różnisz się od innych, różnią cię twój styl bycia, twoje zachowanie, twoje idee, twoje błędy i trafne posunięcia. Każdy z nas ma swój styl i projekt" – pisze w książce Stamateas.

Marzenie przyniesie ci nowe siły, sprawi, że niczym orzeł zatrzepoczesz skrzydłami, ruszysz i się nie zmęczysz. Bez względu na swój wiek potrzebujesz marzenia. Wiek nie jest przeszkodą, by marzyć, zawsze będziesz mógł to czynić, marzenie bowiem budzi cię i krzepi. Jeśli nie marzysz i nie masz celów, pragnień ani dążeń, nigdy nie będziesz wiedział, jak się czuje osoba, która odniosła sukces. Krótko mówiąc, twoje marzenie będzie znakiem rozpoznawczym odróżniającym cię od innych. Takie wyrażenia jak „nie da się” nie znajdą miejsca w twoim słowniku. Są kłamstwem.

Co ważne, Stamateas nie dzieli ludzi na biednych, bogatych, bardziej czy mniej uprzywilejowanych. Jego zdaniem każdy człowiek ma równe szanse i zdolności, żeby osiągnąć sukces. Wszystko zależy od odpowiedniego użycia technik oraz determinacji. A największym bogactwem każdego człowieka jest jego umysł.

Czym jest sukces?

Oczywiście to nie znaczy, że każdy ma teraz porzucić swoje życie i dążyć do realizacji marzeń. Jeśli czyimś pragnieniem jest wieść takie życie, jakie ma i to mu wystarczy, to nie musi nic zmieniać. Pytanie tylko, czy to jest jego definicja sukcesu? Argentyński ekspert definiuje bowiem sukces na cztery sposoby:

Sukces to prawo, na które musisz zapracować i które samo nie przychodzi.

Sukces polega na kreśleniu projektów i wyznaczaniu celów, żeby skupić całą uwagę na nich i osiągnięciu niezwykłych wyników.

Sukces przychodzi wówczas, kiedy człowiek określa swe czyny, ruchy, decyzje, nawyki, postawy, plany, cele, marzenia i koncepcje, aby tak się stało. I o tym wszystkim opowiem ci w tej książce.

Sukces oznacza wyjść i zburzyć całą strukturę myślenia, która sprawia, że czujesz się źle, czujesz się przegrany i zdruzgotany. Wziąć to, co twoje, tworzyć i uruchamiać wszystkie projekty i wszystkie marzenia, jakie kiedykolwiek mogłeś żywić. To, co dzisiaj zdecydujesz, będzie twoją spuścizną i testamentem.

Bardzo ciekawe jest to, że Stamateas nie opiera się tylko na zwykłym coachowaniu. Podaje konkretne przykłady z historii. Wymienia postacie, które odniosły sukces, chociaż miały bardzo trudną przeszłość i beznadziejną sytuację startową.

Opisuje historię np. Nelsona Mandeli, który po 27 latach w więzieniu został pierwszym czarnym prezydentem RPA. W książce jest też wspomniany Gandi, który nie ustawał w swoim marzeniu o pokoju na świecie. Doprowadził do pokojowej rewolucji w swoim kraju i mimo licznych aresztowań nie poddawał się i do końca życia kierował się swoimi zasadami.

Stamateas podaje też inne przykłady:

Roosevelt był sparaliżowany, a został prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Helen Keller była głucha i niewidoma, a została wielką pisarką.

Goodyear przebywał w więzieniu i w odosobnieniu wynalazł oponę.

"Uświadom sobie, że dla tych osób nie istniały wymówki. Musisz być bogaty w swych marzeniach i celach, gdyż to, co myślisz, jest tym, co będzie wzrastać w twoim życiu" – pisze argentyński psycholog.

Jak spełnić marzenie?

Bernardo Stamateas w książce "Nadzwyczajny sukces" po kolei podaje odpowiednie kroki i opisuje specjalne techniki, które pomogą czytelnikowi zrealizować jego wybrany cel. Żeby wymienić i scharakteryzować je wszystkie, trzeba by zacytować całą książkę.

Na wyróżnienie zasługuje jedna z nich, która często znajduje odzwierciedlenie w różnych dziedzinach naszego życia. Mowa o zasadzie 80/20. Sformułował ją włoski ekonomista Vilfredo Pareto.

Udowodnił, że 20 procent światowej populacji posiada 80 procent pieniędzy świata (oczywiście w jego czasach, teraz ta dysproporcja jest większa). Odkrył również, że 20 procent klientów, którzy przychodzą do jakiejś firmy, przynosi jej 80 procent wpływów.

I zdał sobie sprawę, że z każdych dziesięciu rzeczy, które musiał zrobić, dwie przynosiły mu wspaniałe rezultaty, a pozostałych osiem – niewielkie. I tę regułę nazwał zasadą 80/20.

Zgodnie zatem z tą zasadą wydedukował, że: "20 procent ludzi odpowiada za 80 procent skarg, 20 procent pracowników wykonuje 80 procent pracy, a ważne 20 procent działalności przynosi 80 procent wyników". Osoby bierne wykonują zatem 20 procent pracy, a aktywne – 80 procent, skąd jednak wiemy, czy ktoś jest bierny, czy aktywny?

Stamateas odpowiada na to pytanie i charakteryzuje osoby aktywne i bierne, przez co czytelnik może zobaczyć, co robi źle, lub czego nie robi, żeby być w gronie aktywnych, bo tylko ci mają największą szansę na osiągnięcie sukcesu.

I tak człowiek bierny daje się ponieść. Człowiek bierny mówi, lecz nie robi. Zawsze ma jakiś problem. "To typowa osoba, która akceptuje siebie taką, jaką jest i usprawiedliwia swoje postępowanie. Rozgrzesza się" – pisze argentyński ekspert.

Z kolei człowiek aktywny:

To osoba mająca oczekiwania i osiągnięcia.

Ma profesjonalny umysł, ponieważ nie zabawia się patrzeniem na to, co się dzieje, lecz ćwiczy się, by dotrzeć na metę.

Poświęca się i odróżnia od masy, zawsze zmierza do celu.

Jest mądry, zawsze opuszcza miejsce, w którym nic się nie dzieje, by udać się tam, gdzie coś się dzieje.

Myśli o spuściźnie, pokonywaniu granic i sukcesie, a to wszystko go przygotowuje, by zająć się tym, co ma wartość, co jest ważne i co przyniesie wyniki.

"Wie ponadto, że życie polega na dobrym inwestowaniu czasu. I czyni to, gdyż ma świadomość, że uzyska wielkie zbiory. Robienie czegoś w możliwie najlepszy sposób nie jest synonimem sukcesu czy przewagi, nie w obecnym świecie. To, co dobre, jedynie lokuje cię w tłumie" – uważa Stamateas.

Czy możemy ponieść porażkę?

To też jest ważne – Argentyńczyk nie zakłada, że każdy człowiek jest nieomylny i w dążeniu do celu nie będzie popełniał błędów. Wręcz przeciwnie – każde potknięcie zalicza jako element tej drogi. Jego zdaniem niepopełnianie błędów przynosi więcej złego niż dobrego.

I cytuje tu amerykańskiego biznesmena Roberto Goizueta:

Według Stamateasa najgorszym, co może nam się zdarzyć, to strach przed popełnieniem błędu, gdyż strach jest hamulcowym rozwoju, który paraliżuje nasze działania, a tym samym oddala nas od osiągnięcia sukcesu.

Strach przed popełnieniem błędu doprowadzi do tego, że porzucisz wszystko, co mogłoby przerodzić się we wspaniały pomysł i zadziwiające rezultaty. Kiedy zawsze powielamy takie same zachowania, starając się uniknąć jakiejś możliwej pomyłki, zabijamy kreatywność i talent, przekształcając się w istoty nieproduktywne. Kryzys i porażka mogą cię doprowadzić do sukcesu, lecz musisz uważać, żeby żadne z nich w ciebie nie przeniknęło. Jeśli przechodzisz jakiś kryzys, poniosłeś jakąś porażkę lub popełniłeś pomyłkę, nie zadręczaj się, nie będzie to miejsce, w którym utkniesz na zawsze: przejdziesz na nowy poziom, gdzie na ciebie czekają sukces i trafne decyzje.

Bernardo Stamateas w bardzo umiejętny i prosty sposób tłumaczy czytelnikowi potęgę ludzkiego umysłu. Pokazuje, że nie ma żadnych barier, które przeszkodziłyby w zaprogramowaniu się na osiągnięcie wyznaczonego celu.

Książka argentyńskiego psychologa jest zdecydowanie pozycją wartą uwagi dla wszystkich tych, którzy poszukują dla siebie zajęcia, znaleźli się w martwym punkcie w swoim życiu i nie wiedzą, jak wrócić na właściwe tory.