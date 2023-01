K

Kolejny wnuczek lub wnuczka Magdy Gessler w drodze! To oznacza, że restauratorka po raz trzeci zostanie babcią. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" właśnie w Dzień Babci podzieliła się z widzami "Dzień dobry TVN" dobrą nowiną. Podkreśliła, że w głębi zawsze o tym marzyła, ale nie mówiła o tym głośno.

Magda Gessler podzieliła się radosną nowiną. Znów zostanie babcią Fot. VIPHOTO/East News

Magda Gessler po raz pierwszy została babcią w 2020 roku, a po raz drugi we wrześniu 2022 roku

Podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" restauratorka ujawniła, że w drodze jest jej trzeci wnuk lub wnuczka

Gwiazda "Kuchennych rewolucji" nie kryje podekscytowania. Uwielbia rolę babci

Magda Gessler jest wziętą restauratorką, która od lat przemierza Polskę, robiąc "Kuchenne rewolucje" przed kamerami TVN. Charyzmatyczna "królowa gastronomii" chywta życie garściami.

69-letnia wirtuozka smaku od dwóch dekad pozostaje w szczęśliwym związku z Waldemarem Kozerawskim. W grudniu 2021 roku była wraz z ukochanym na Sri Lance i właśnie tam otrzymała od niego szczególny, wigilijny prezent - pierścionek zaręczynowy.

Co ciekawe, jeszcze przed tym, jak Gessler dostała od ukochanego pierścionek już nazywała go swoim mężem. I to nie bez przyczyny, bowiem zakochani wzięli już ślub w 2004 roku, ale nie chwalili się tym.

– Dostałam kwiaty na 18. rocznicę mojego wesela. Ponieważ przed moim ślubem, tu w Krakowie w restauracji, którą sama stworzyłam pod Teatrem Starym ja i mój mąż mieliśmy wesele – mówiła jakiś czas temu w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Teraz restauratorka sama podzieliła się szczegółami uroczystości. Gdy internautka pod jednym z facebookowych wpisów nazwała Kozerawskiego przyjacielem Gessler, sama zainteresowana postanowiła interweniować.

"To nie mąż, to długoletni przyjaciel" – napisała użytkowniczka. "Mąż. Było wesele ekumeniczne w Krakowie na 180 osób, pod Teatrem Starym. Śpiewało nam na szczęście 80 górali" – ujawniła gwiazda.

W październiku 2020 roku córka restauratorki Lara Gessler i jej mąż Piotr Szeląg zostali po raz pierwszy rodzicami. Wówczas na świat przyszła dziewczynka, która otrzymała piękne i oryginalne imię – Nena. We wrześniu 2022 roku urodził im się synek Bernard.

W sobotę (21 stycznia) z okazji Dnia Babci w studiu "Dzień dobry TVN" zagościły gwiazdy, które już doczekały się wnucząt. Wśród gości widzowie zobaczyli Magdalenę Zawadzką, Tomasza Stockingera oraz Magdę Gessler.

Na antenie wyjawiła, że już niedługo jej rodzina się powiększy o kolejnego malucha. Tym razem nie chodzi o Larę, a o jej brata Tadeusza Müllera, który jest owocem pierwszego małżeństwa gwiazdy TVN.

Syn Gessler, który również jest związany z gastronomią i promuje kuchnię roślinną, w lipcu 2022 roku wziął ślub z Małgorzatą Downar. – Największa radość. To jest niewiarygodne, zawsze o tym marzyłam, ale po cichu. Nigdy nie mówiłam głośno, żeby dzieci się nie stresowały. I jedno i drugie. Syn będzie niedługo tatą. A ja mam w sumie już niedługo troje wnucząt – powiedziała uradowana restauratorka.

Jurorka "Masterchefa" podkreśliła, że nie ma problemu ze słowem babcia. Sama miała wyjątkową więź ze swoją. – Moja babcia byłą cudowna, wspaniała i bardzo młoda, więc też "babcia" do niej nie pasowało. Uczucie, jakie ma babcia do wnucząt i wnuczęta do babci jest jedyne i niepowtarzalne – oznajmiła.

Magda Gessler powiedziała, że uwielbia czas spędzany z wnuczętami. Kiedy rodzice nie widzą, tak jak typowa babcia, rozpieszcza maluchy. Zdradziła, co lubi robić z Neną.

– Robimy to, czego nie wolno. Komórka jest zabroniona, a Nena robi ze mną dokładny przegląd zdjęć i dużo pracujemy w social mediach – wyjaśniła. – Benio jest idealny. Nena kocha go nad życie i cudownie się nim opiekuje. Nena jest kopią Magdy Gessler razy sto – pochwaliła się.