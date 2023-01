O

Opinia publiczna nadal żyje tragedią w Inowrocławiu. Aleksander M. w sobotę 21 stycznia dopuścił się morderstwa swojej 10-letniej córki, po czym wyskoczył z okna. 52-letni mężczyzna był właścicielem restauracji, która w kwietniu minionego roku przeszła "Kuchenne Rewolucje". Magda Gessler wyprosiła mężczyznę z planu. Już wtedy zachowywał się agresywnie.

W sobotę 21 stycznia w godzinach porannych Aleksander M. zabił swoją 10-letnią córkę, po czym zadzwonił na numer alarmowy i skoczył z okna

Jak się okazało, mężczyzna był właścicielem restauracji, która w kwietniu 2022 roku przeszła "Kuchenne Rewolucje" Magdy Gessler

Już wtedy mężczyzna pokazał swoim zachowaniem, że nie szanuje ani klientów, ani pracowników, a nawet swojej partnerki. Prowadząca program wyprosiła go z programu

"Kuchenne Rewolucje" w restauracji Aleksandra M. zostały przeprowadzone wiosną 2022 roku. Wówczas lokal nie był zbyt popularny, a jego wnętrze zazwyczaj świeciło pustkami. Nic w tym dziwnego, gdyż jedzenie było tragiczne, jak oceniła Magda Gessler. W programie pracownicy stronili od pochwał szefa, którego wprost nazywali sknerą.

Niestety większość zatrudnionych nie tylko skarżyła się na warunki pracy, ale także na porywczy charakter właściciela i nerwową atmosferę, często słysząc kłótnie i wyzwiska pod adresem współwłaścicielki lokalu, czyli jego partnerki.

"Kiedyś było inaczej, nie był taki nerwowy. Było normalnie" – wspominała w programie pani Iwona, życiowa partnerka właściciela lokalu. W trakcie odcinka kobieta zebrała się na szczere wyznanie, przyznając, że się go boi.

Magda Gessler, przeprowadzając rozmowy z pracownikami dowiedziała się, że Aleksander M. kupował najtańsze, słabej jakości produkty, obsługa pracowała bez umów, a służbowy samochód był wadliwy. Kelnerki w tajemnicy przed właścicielem wyrzucały zepsutą żywność, którą właściciel kazał podawać klientom.

"Dlaczego wy tu jeszcze jesteście? Co was trzyma? Iwona?" – pytała zszokowana prowadząca. "Syndrom sztokholmski ci się kłania, Iwonko. Bo on cię rani, a ty dalej jesteś" – oceniła sytuację Gessler, zwracając się do współwłaścicielki lokalu. Jedna z pracownic zdradziła, że pani Iwona jest "niszczona" przez Aleksandra M. Podobnego zdania byli internauci.

Pomimo wszystko, właściciel lokalu nie miał sobie nic do zarzucenia. Magda Gessler wymusiła na nim, by nie pojawiał się w lokalu na czas metamorfozy. "Ja naprawdę bardzo cię proszę, żeby one miały spokój, żeby twoja żona nie trzęsła się ze strachu przed tobą, żeby ciebie nie było" – powiedziała Magda Gessler.

Tak jak poprosiła prowadząca, Aleksander M. zniknął z restauracji na cztery tygodnie, jednak według relacji pracownic, wciąż wydzwaniał do swojej partnerka i miał ściągać ja do domu na kolejne rozmowy. Niestety odcinek "Kuchennych rewolucji" z restauracją "Masters" w roli głównej został ściągnięty z platformy player.pl. Mimo tego, fragmenty tej metamorfozy można obejrzeć w sieci.